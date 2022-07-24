https://tr.sputniknews.com/20220724/pinar-damarin-katilinden-polis-yalani-benim-polis-arkadasim-var-ama-kimseye-soylemeyin-1059072544.html
Pınar Damar'ın katilinden 'polis' yalanı: 'Benim polis arkadaşım var ama kimseye söylemeyin'
Pınar Damar'ın katilinden 'polis' yalanı: 'Benim polis arkadaşım var ama kimseye söylemeyin'
Pınar Damar'ın katili Metin Aydın'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, Pınar'ın ailesi, aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaların iftira olduğunu... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T10:59+0300
2022-07-24T10:59+0300
2022-07-24T11:04+0300
pınar damar
türkiye
katil
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İstanbul Bağcılar'da kuzeninin eşi Metin Aydın tarafından öldürülerek ağaçlık alana bırakılan Pınar Damar'ın ailesi açıklamalarda bulundu.Pınar'ın annesi Emine Damar, Metin Aydın'ın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu iddia ederek, "Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi" dedi.Hala Nazife Damar ise," Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.‘Kızım böyle bir iftirayı haketmiyor’Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek "Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin Aydın, olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz?Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir.Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220721/pinar-damarin-katili-kuzeninin-esi-metin-a-cinayeti-itiraf-etti-1058974792.html
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pınar damar, katil
Pınar Damar'ın katilinden 'polis' yalanı: 'Benim polis arkadaşım var ama kimseye söylemeyin'
10:59 24.07.2022 (güncellendi: 11:04 24.07.2022) Abone ol
Pınar Damar'ın katili Metin Aydın'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, Pınar'ın ailesi, aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaların iftira olduğunu söyledi. Metin Aydın'ın, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin, yoksa polisleri ihraç ederler" yalanı söylediği ortaya çıktı.
İstanbul Bağcılar'da kuzeninin eşi Metin Aydın tarafından öldürülerek ağaçlık alana bırakılan Pınar Damar'ın ailesi açıklamalarda bulundu.
Pınar'ın annesi Emine Damar, Metin Aydın'ın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu iddia ederek, "Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi" dedi.
Hala Nazife Damar ise," Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
‘Kızım böyle bir iftirayı haketmiyor’
Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek "Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin Aydın, olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz?
Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir.
Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi" diye konuştu.