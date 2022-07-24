https://tr.sputniknews.com/20220724/sile-kaymakamligindan-iptal-edildigi-iddia-edilen-gulsen-konseri-hakkinda-aciklama-1059081548.html

Şile Kaymakamlığı'ndan iptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında açıklama

Şile Kaymakamlığı'ndan iptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında açıklama

Gülşen'in vereceği konserin iptal edildiği iddiasıyla ilgili Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Konser düzenlemek isteyen işletmenin 'işyeri... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T16:14+0300

2022-07-24T16:14+0300

2022-07-24T16:18+0300

gülşen

yaşam

şile

konser

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Şile'de şarkıcı Gülşen'in konserinin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Şile Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şile’de düzenlenecek konser Kaymakamlık tarafından iptal edildi' şeklindeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede, konser düzenlemek isteyen işletmenin 'işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220724/gulsenin-konseri-kaymakamlik-tarafindan-iptal-edildi-1059075005.html

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