https://tr.sputniknews.com/20220725/bingolde-kenenin-isirdigi-3-cocuk-annesi-kadin-hayatini-kaybetti-1059102420.html
Bingöl'de kenenin ısırdığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Bingöl'de kenenin ısırdığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, kene ısırması sonucu hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Seyman Atuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:14+0300
2022-07-25T12:14+0300
2022-07-25T12:14+0300
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Bingöl'de, kene ısırması sonucu hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.Yedisu ilçesinde kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesi'ne başvuran Seyman Atuk'a (36) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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bingöl, kene, haberler
Bingöl'de kenenin ısırdığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, kene ısırması sonucu hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Seyman Atuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Erzincan'a ardından da Trabzon'a sevk edilen kadın, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Bingöl'de, kene ısırması sonucu hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.
Yedisu ilçesinde kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesi'ne başvuran Seyman Atuk'a (36) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.
Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.