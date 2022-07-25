https://tr.sputniknews.com/20220725/bingolde-kenenin-isirdigi-3-cocuk-annesi-kadin-hayatini-kaybetti-1059102420.html

Bingöl'de kenenin ısırdığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Bingöl'de kenenin ısırdığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, kene ısırması sonucu hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Seyman Atuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:14+0300

2022-07-25T12:14+0300

2022-07-25T12:14+0300

yaşam

bingöl

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haberler

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Bingöl'de, kene ısırması sonucu hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.Yedisu ilçesinde kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesi'ne başvuran Seyman Atuk'a (36) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bingöl, kene, haberler