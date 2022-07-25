https://tr.sputniknews.com/20220725/dr-karakayanin-olumden-6-gun-sonra-ayni-hastane-otoparkinda-polis-memuru-basindan-vuruldu-1059093064.html
Dr. Karakaya'nın ölümden 6 gün sonra aynı hastanenin otoparkında polis memuru başından vuruldu
Dr. Karakaya'nın ölümden 6 gün sonra aynı hastanenin otoparkında polis memuru başından vuruldu
Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi tüm yurtta infial yaratmıştı. Karakaya'nın ölümünden yalnızca 6 gün... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T07:46+0300
2022-07-25T07:46+0300
2022-07-25T07:48+0300
türkiye
konya şehir hastanesi
polis
ölüm
ekrem karakaya
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Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'nün haberine göre Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybettiği günden yalnızca 6 gün sonra, 11 Temmuz 2022 tarihinde, Nevşehir Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Abidin Salkın adlı polis memuru, tedavi olmak için Konya Şehir Hastanesi'ne gitti.Multiple Skleroz (MS) hastası olan 40 yaşındaki polis memuru Salkın’ın, nöroloji servisinde tedavisine başlandı. Saat 15.00 sıralarında sigara içeceğini söyleyerek odasından ayrılan Salkın’ın yokluğu 18.00 sıralarında hemşireler tarafından fark edildi.Salkın'ı odasında bulamayan hemşireler, ilk önce kaçtığından şüphelenerek güvenliğe haber verdi. Güvenlik görevlileri, kamera görüntülerini inceledi. Salkın'ın en son hastane otoparkına indiği ve kameralara tekrar yansımadığı tespit edildi. Bunun üzerine otoparka inen güvenlik görevlileri, polis memurunun araba içerisinde hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahale için gelen sağlık görevlileri, polis memurunun başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.Olay üzerine yönetimin, hastane çalışanlarına basına bir demeç verilmemesi konusunda sıkı talimatlar verdiği iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/saglik-bakani-kocadan-doktor-ekrem-karakaya-paylasimi-dolu-basaklar-gibi-mutevazi-bir-insan-1058730291.html
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konya şehir hastanesi, polis, ölüm, ekrem karakaya
Dr. Karakaya'nın ölümden 6 gün sonra aynı hastanenin otoparkında polis memuru başından vuruldu
07:46 25.07.2022 (güncellendi: 07:48 25.07.2022) Abone ol
Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi tüm yurtta infial yaratmıştı. Karakaya'nın ölümünden yalnızca 6 gün sonra, aynı hastanede Abidin Salkın isimli polis memuru başından vurulmuş halde bulundu.
Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'nün haberine göre
Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybettiği günden yalnızca 6 gün sonra, 11 Temmuz 2022 tarihinde, Nevşehir Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Abidin Salkın adlı polis memuru, tedavi olmak için Konya Şehir Hastanesi'ne gitti.
Multiple Skleroz (MS) hastası olan 40 yaşındaki polis memuru Salkın’ın, nöroloji servisinde tedavisine başlandı. Saat 15.00 sıralarında sigara içeceğini söyleyerek odasından ayrılan Salkın’ın yokluğu 18.00 sıralarında hemşireler tarafından fark edildi.
Salkın'ı odasında bulamayan hemşireler, ilk önce kaçtığından şüphelenerek güvenliğe haber verdi. Güvenlik görevlileri, kamera görüntülerini inceledi. Salkın'ın en son hastane otoparkına indiği ve kameralara tekrar yansımadığı tespit edildi. Bunun üzerine otoparka inen güvenlik görevlileri, polis memurunun araba içerisinde hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahale için gelen sağlık görevlileri, polis memurunun başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay üzerine yönetimin, hastane çalışanlarına basına bir demeç verilmemesi konusunda sıkı talimatlar verdiği iddia edildi.