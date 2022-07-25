https://tr.sputniknews.com/20220725/dugunde-cikan-kavga-sokaga-tasti-polis-biber-gaziyla-taraflari-ayirdi-1059091491.html

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları biber gazı sıkarak... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T04:51+0300

2022-07-25T04:51+0300

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yaşam

kavga

biber gazı

düğün

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Sakarya'nın Akyazı ilçe merkezindeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.

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kavga, biber gazı, düğün