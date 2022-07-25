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Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı
Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları biber gazı sıkarak... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T04:51+0300
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yaşam
kavga
biber gazı
düğün
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Sakarya'nın Akyazı ilçe merkezindeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.
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kavga, biber gazı, düğün

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı

04:51 25.07.2022
© İHA / ALİ YILDIRIM-AW674718Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı
Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA / ALİ YILDIRIM-AW674718
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları biber gazı sıkarak dağıtabildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçe merkezindeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sokağa taşınan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavgayı güçlükle ayırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.
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