https://tr.sputniknews.com/20220725/rusya-ukraynada-rus-savas-ucaklarini-kacirma-planina-nato-istihbarat-servisleri-danismanlik-yapti-1059109968.html

Rusya: Ukrayna’da Rus savaş uçaklarını kaçırma planına NATO istihbarat servisleri danışmanlık yaptı

Rusya: Ukrayna’da Rus savaş uçaklarını kaçırma planına NATO istihbarat servisleri danışmanlık yaptı

Ukrayna’da istihbarat servislerinin Rus savaş uçaklarını kaçırmak için Rus pilotları kendileri için çalışmaya ikna operasyonu sırasında, NATO istihbarat... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T14:34+0300

2022-07-25T14:34+0300

2022-07-25T14:34+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus pilotları Ukrayna’da Rus savaş uçaklarını kaçırmak adına ikna etme operasyonun, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini, söz konusu operasyonun gerçekleştirilmesi sürecinde NATO istihbarat servislerinin de danışmanlık yaptığını kaydetti.FSB yetkilileri, önünü kestikleri söz konusu operasyon kapsamında, Ukraynalı istihbaratçıların Rus pilotlara para ve bir AB ülkesinde vatandaşlık teklif ettiklerini söyledi.FSB yetkililerinin anlattıklarına göre Ukraynalı istihbaratçılar, ikna etmeye çalıştıkları Rus pilotların, Rus savaş uçaklarını kaçırmalarını ve Ukrayna güçleri tarafından kontrol edilen hava üslerinden birisine indirmelerini istedi. Ukrayna istihbaratının planı kapsamında, Rus SU-24M, SU-34 ve TU-22M3 savaş uçaklarının kaçırılması planlanıyordu.Rus istihbarat yetkilileri, araştırma sitesi Bellingcat için içerik üreten Bulgaristanlı gazeteci Hristo Grozev’in de söz konusu operasyonda rolü olduğunu kaydetti. Buna göre Rusya’nın batısında yer alan Lipetsk tren garında, Ukrayna istihbaratı tarafından tutulan kurye ile buluşan iki kurye kadını bulan Bulgaristanlı gazeteci Grozev’di.Ukraynalı istihbaratçılar tarafından tutulan söz konusu kuryenin, uçak kaçırmaya ikna edilmeye çalışılan Rus pilota avans olarak verilmesi için yanında 4 bin dolar bulundurduğu belirtiliyor.FSB tarafından daha önce yayınlanan kayıtlarda, Ukraynalı bir istihbaratçının, uçak kaçırmaları hâlinde Rus pilotlara 2 milyon dolar ödeme yapmayı garanti ettiklerini söylediği duyuluyordu.FSB yetkilileri, Ukrayna istihbaratının, kendileri adına çalışmaya iknaya uğraştıkları bir Rus pilotun ailesini, şantaj yapmak için esir almayı planladığını da kaydetti.Rus yetkililer, Ukrayna istihbaratının planlarını ortaya çıkardıkları istihbarat operasyonu sırasında, uçak kaçırma planına müdahil olan Ukraynalı istihbaratçıların ve işbirlikçilerinin kimliklerinin belirlendiğini de söyledi.Bunun yanı sıra istihbarat çalışmaları esnasında, Ukrayna ordusunun bir dizi askeri tesisinin yerlerinin de belirlenmiş olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/ruslari-uyusturucuya-bogmak-ukrayna-nasil-hibrit-savas-baslatti-1057131324.html

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rusya, ukrayna, pilot, istihbarat, fsb, savaş uçağı