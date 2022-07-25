https://tr.sputniknews.com/20220725/the-times-bati-medyasi-rusyanin-ukraynadaki-buyuk-basarilari-ile-ilgili-gercegi-kasten-gizliyor-1059125395.html

The Times: Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'daki büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizliyor

The Times: Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'daki büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizliyor

İngiliz Times gazetesinde yayınlanan bir makalede Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizlediği... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T21:16+0300

2022-07-25T21:16+0300

2022-07-25T21:16+0300

ukrayna krizi

batı

rusya

ukrayna

medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055290339_0:110:3205:1912_1920x0_80_0_0_73ee9d15496fe709f5430d38e0272366.jpg

İngiliz gazeteci Rod Liddle’ın gazete için kaleme aldığı makalede, dış basının aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı koyma imkanlarını da abartmaya çalıştığı ifade edildi.“Rusların büyük başarıları çok daha mütevazı bir şekilde haberleştiriliyor” tespitinde bulunan Liddle, Rusya’nın başarıları arttıkça Batı medyasında Rus askerlerin hayali ‘vahşetine’ ilişkin haberlere daha fazla yer verildiğine ve bunun bir eğilim haline geldiğine dikkat çekti.Yazar, “Bu tür haberler manşetlere çıkarak çatışmaların gerçek resmini çarpıtıyor. Bütün sorun, bize de gerçeklerin söylenmemesidir. Ukraynalı bir politikacının her ifadesi, ne kadar saçma olursa olsun, tarafımızdan itibari değerde kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.Liddle, Batı'nın çatışmaya bakışının tarafsız olmadığını, hüsnükuruntularla şekillendiğini de ifadelerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220725/bati-medyasi-italya-avrupa-icin-putine-hizmet-eden-truva-atina-donusebilir-1059124959.html

batı

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batı, rusya, ukrayna, medya