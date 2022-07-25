https://tr.sputniknews.com/20220725/the-times-bati-medyasi-rusyanin-ukraynadaki-buyuk-basarilari-ile-ilgili-gercegi-kasten-gizliyor-1059125395.html
The Times: Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'daki büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizliyor
The Times: Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'daki büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizliyor
İngiliz Times gazetesinde yayınlanan bir makalede Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizlediği... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T21:16+0300
2022-07-25T21:16+0300
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İngiliz gazeteci Rod Liddle’ın gazete için kaleme aldığı makalede, dış basının aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı koyma imkanlarını da abartmaya çalıştığı ifade edildi.“Rusların büyük başarıları çok daha mütevazı bir şekilde haberleştiriliyor” tespitinde bulunan Liddle, Rusya’nın başarıları arttıkça Batı medyasında Rus askerlerin hayali ‘vahşetine’ ilişkin haberlere daha fazla yer verildiğine ve bunun bir eğilim haline geldiğine dikkat çekti.Yazar, “Bu tür haberler manşetlere çıkarak çatışmaların gerçek resmini çarpıtıyor. Bütün sorun, bize de gerçeklerin söylenmemesidir. Ukraynalı bir politikacının her ifadesi, ne kadar saçma olursa olsun, tarafımızdan itibari değerde kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.Liddle, Batı'nın çatışmaya bakışının tarafsız olmadığını, hüsnükuruntularla şekillendiğini de ifadelerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220725/bati-medyasi-italya-avrupa-icin-putine-hizmet-eden-truva-atina-donusebilir-1059124959.html
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The Times: Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'daki büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizliyor
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İngiliz Times gazetesinde yayınlanan bir makalede Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği büyük başarıları ile ilgili gerçeği kasten gizlediği belirtildi.
İngiliz gazeteci Rod Liddle’ın gazete için kaleme aldığı makalede, dış basının aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı koyma imkanlarını da abartmaya çalıştığı ifade edildi.
“Rusların büyük başarıları çok daha mütevazı bir şekilde haberleştiriliyor” tespitinde bulunan Liddle, Rusya’nın başarıları arttıkça Batı medyasında Rus askerlerin hayali ‘vahşetine’ ilişkin haberlere daha fazla yer verildiğine ve bunun bir eğilim haline geldiğine dikkat çekti.
Yazar, “Bu tür haberler manşetlere çıkarak çatışmaların gerçek resmini çarpıtıyor. Bütün sorun, bize de gerçeklerin söylenmemesidir. Ukraynalı bir politikacının her ifadesi, ne kadar saçma olursa olsun, tarafımızdan itibari değerde kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.
Liddle, Batı'nın çatışmaya bakışının tarafsız olmadığını, hüsnükuruntularla şekillendiğini de ifadelerine ekledi.