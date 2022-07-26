https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-stratejik-petrol-rezervinden-20-milyon-ilave-varil-satacak-1059171928.html

ABD, Stratejik Petrol Rezervi'nden 20 milyon ilave varil satacak

ABD, Stratejik Petrol Rezervi'nden 20 milyon ilave varil satacak

Beyaz Saray, ABD yönetiminin akaryakıt fiyatlarını düşürme amacıyla Stratejik Petrol Rezervi'nden ek olarak 20 milyon varil daha petrol satacağını duyurdu. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T22:46+0300

2022-07-26T22:46+0300

2022-07-26T22:46+0300

ekonomi

abd

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petrol

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enerji

satış

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ABD yönetimi, enerji piyasası aksaklıklarına yanıt vermek ve petrol fiyatlarını düşürmek için Stratejik Petrol Rezervi'nden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurdu. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden yönetiminin küresel piyasaya halihazırda 125 milyon varilden fazla petrol sattığı belirtilerek, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden (SPR) ek ham petrol tedarik edileceği aktarıldı.Benzin fiyatları galon başına yaklaşık 40 sent düştüHazine Bakanlığı'nın analizine göre, ek varillerin piyasaya sürülmesinin benzin fiyatlarını galon başına yaklaşık 40 sente kadar düşürdüğünün tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin fiyat artışını hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.ABD yönetiminin piyasayı istikrara kavuşturmak ve kısa vadeli arzı teşvik etmek için, 2023 mali yılı sonrası stratejik petrol rezervi için geri alım anlaşmalarının varil talebini arttırmayacağını ancak kısa vadeli arzı teşvik edeceğini belirtilen açıklamada, "Bu eylemler, idarenin arzı artırma ve fiyatları düşürme çalışmalarına devam etmesini sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Beyaz Saray, benzin fiyatlarının ABD'de üst üste 6 hafta boyunca düştüğünü ve şu anda geçen aya göre yaklaşık 70 sent düşük olduğuna dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220712/brent-petrol-fiyatinda-sert-dusus-1058642551.html

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abd, varil, varil fiyatı, petrol, arz, enerji, satış