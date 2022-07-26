https://tr.sputniknews.com/20220726/beyaz-saray-bu-hafta-aciklanacak-verileri-resesyon-olarak-nitelendirmeyecegiz-1059134568.html
Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz
Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T01:23+0300
2022-07-26T01:23+0300
2022-07-26T01:23+0300
ekonomi
beyaz saray
karine jean-pierre
resesyon
enflasyon
dolar
piyasa
fed
faiz
faiz artırımı
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Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Perşembe günü açıklanacak GSYH verilerinin ülkenin resesyonda olduğunu gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Şu anda işsizlik verileri anlamında tarihi bir anı yaşamaktayız. İstihdam oranlarına da bakın. Bunlar, bizim resesyonda ya da resesyon öncesi dönemde olduğumuzu göstermiyor" ifadesini kullandı.Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosunun 'resesyon' için belirli bir tanımı olduğunu ve Beyaz Saray'ın da bu tanımı baz aldığını belirten Jean-Pierre, perşembe günü açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceklerini kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden da bugün katıldığı bir toplantıda perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz" yanıtını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220725/bidenin-doktorundan-aciklama-semptomlarinin-neredeyse-tamami-duzeldi-1059128328.html
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beyaz saray, karine jean-pierre, resesyon, enflasyon, dolar, piyasa, fed, faiz, faiz artırımı, gsyih
Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi.
Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Perşembe günü açıklanacak GSYH verilerinin ülkenin resesyonda olduğunu gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Şu anda işsizlik verileri anlamında tarihi bir anı yaşamaktayız. İstihdam oranlarına da bakın. Bunlar, bizim resesyonda ya da resesyon öncesi dönemde olduğumuzu göstermiyor" ifadesini kullandı.
Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosunun 'resesyon' için belirli bir tanımı olduğunu ve Beyaz Saray'ın da bu tanımı baz aldığını belirten Jean-Pierre, perşembe günü açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceklerini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden da bugün katıldığı bir toplantıda perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz" yanıtını vermişti.