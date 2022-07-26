https://tr.sputniknews.com/20220726/beyaz-saray-bu-hafta-aciklanacak-verileri-resesyon-olarak-nitelendirmeyecegiz-1059134568.html

Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz

Beyaz Saray: Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T01:23+0300

2022-07-26T01:23+0300

2022-07-26T01:23+0300

ekonomi

beyaz saray

karine jean-pierre

resesyon

enflasyon

dolar

piyasa

fed

faiz

faiz artırımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg

Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Perşembe günü açıklanacak GSYH verilerinin ülkenin resesyonda olduğunu gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Şu anda işsizlik verileri anlamında tarihi bir anı yaşamaktayız. İstihdam oranlarına da bakın. Bunlar, bizim resesyonda ya da resesyon öncesi dönemde olduğumuzu göstermiyor" ifadesini kullandı.Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosunun 'resesyon' için belirli bir tanımı olduğunu ve Beyaz Saray'ın da bu tanımı baz aldığını belirten Jean-Pierre, perşembe günü açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceklerini kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden da bugün katıldığı bir toplantıda perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz" yanıtını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220725/bidenin-doktorundan-aciklama-semptomlarinin-neredeyse-tamami-duzeldi-1059128328.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyaz saray, karine jean-pierre, resesyon, enflasyon, dolar, piyasa, fed, faiz, faiz artırımı, gsyih