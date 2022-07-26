https://tr.sputniknews.com/20220726/cekyada-el-konulan-ferrari-polis-filosuna-katildi-1059150198.html

Çekya polisi el koyduğu Ferrari'yi polis aracı yaptı

Çekya polisi el koyduğu Ferrari'yi polis aracı yaptı

Çekya'da el konulan ve saatte 326 kilometre hıza çıkabilen Ferrari, polisin hizmetine verildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T13:25+0300

2022-07-26T13:25+0300

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dünya

çekya

polis

ferrari

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Çekya'da el konulan Ferrari, polis aracına dönüştürülerek emniyet teşkilatının filosuna katıldı. Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre saatte 326 kilometre hıza çıkabilen aracın, polis aracına dönüştürülmesi için 12 bin euro harcandı. Bu maliyetin yeni bir Skoda araç satın almakla hemen hemen aynı olduğu belirtildi. Ferrari'nin yasa dışı yol yarışlarını engellemek, otomobil hırsızlarını yakalamak için özel eğitimli görevliler tarafından kullanılacağı aktarıldı. Daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede kullanılacağına dikkat çekildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, "Yalnızca geçtiğimiz yıl, çoğunluğu sonradan satılan ve gelirleri suçlunun neden olduğu zararı karşılamak için kullanılan yaklaşık 900 araca el koyduk. Bazı araçları resmi görevler için tutuyoruz. Suç faaliyetlerinden gelen ve Çekya genelinde ciddi suç faaliyetleriyle mücadele etmek için kullanılan yüzlerce el konulmuş aracımız var. Ancak bunlar Ferrari gibi lüks araçlar değil" ifadelerini kullandı.

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çekya, polis, ferrari