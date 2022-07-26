https://tr.sputniknews.com/20220726/eskisehirspordan-abdullah-avciya-tepki-1059143548.html
Eskişehirspor’dan Abdullah Avcı’ya tepki: 'Kınıyoruz'
Eskişehirspor’dan Abdullah Avcı’ya tepki: 'Kınıyoruz'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Dorukhan Toköz’ü, “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki” şeklinde uyarması... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:29+0300
2022-07-26T11:29+0300
2022-07-26T11:31+0300
spor
abdullah avcı
trabzonspor
eskişehirspor
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Trabzonspor ile Empoli arasında oynanan hazırlık maçının 51’inci dakikasında, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Eskişehirspor alt yapısından yetişen ve önce Beşiktaş’a daha sonra Trabzonspor’a transfer olan Dorukhan Toköz’ü, “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki” diyerek uyarması tepki gördü. Eskişehirspor sosyal medya hesabından, “Kamuoyuna: O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!” ve “Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz” paylaşımları yaparak duruma tepki gösterdi. Paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220511/abdullah-avci-emniyet-iceri-girerken-kontrol-etmiyor-mu-kafamiza-bir-suru-sey-yedik-1056262278.html
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abdullah avcı, trabzonspor, eskişehirspor
Eskişehirspor’dan Abdullah Avcı’ya tepki: 'Kınıyoruz'
11:29 26.07.2022 (güncellendi: 11:31 26.07.2022) Abone ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Dorukhan Toköz’ü, “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki” şeklinde uyarması, Eskişehirspor ve taraftarlarının tepkisine neden oldu.
Trabzonspor ile Empoli arasında oynanan hazırlık maçının 51’inci dakikasında, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Eskişehirspor alt yapısından yetişen ve önce Beşiktaş’a daha sonra Trabzonspor’a transfer olan Dorukhan Toköz’ü, “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki” diyerek uyarması tepki gördü.
Eskişehirspor sosyal medya hesabından, “Kamuoyuna: O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!” ve “Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz” paylaşımları yaparak duruma tepki gösterdi. Paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.