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İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı
İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacaklarını açıkladı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T19:54+0300
2022-07-26T19:57+0300
iyi parti
politika
olağanüstü toplantı
tbmm
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İYİ Parti Grup BaşkanvekiliDervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.TBMM Başkanlığı^'nın da TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacağını duyurduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti TBMM Grubu olarak sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla toplantıya katılacağız" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/meclis-olaganustu-toplaniyor-1059160196.html
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iyi parti, olağanüstü toplantı, tbmm

İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı

19:54 26.07.2022 (güncellendi: 19:57 26.07.2022)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacaklarını açıkladı.
İYİ Parti Grup BaşkanvekiliDervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.
TBMM Başkanlığı^'nın da TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacağını duyurduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti TBMM Grubu olarak sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla toplantıya katılacağız" ifadesini kullandı.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
POLİTİKA
Meclis olağanüstü toplanıyor
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