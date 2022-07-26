https://tr.sputniknews.com/20220726/iyi-parti-meclisin-1-agustostaki-olaganustu-toplantisina-katilacagini-acikladi-1059168376.html

İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı

İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacaklarını açıkladı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T19:54+0300

2022-07-26T19:54+0300

2022-07-26T19:57+0300

iyi parti

politika

olağanüstü toplantı

tbmm

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İYİ Parti Grup BaşkanvekiliDervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.TBMM Başkanlığı^'nın da TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacağını duyurduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti TBMM Grubu olarak sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla toplantıya katılacağız" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/meclis-olaganustu-toplaniyor-1059160196.html

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iyi parti, olağanüstü toplantı, tbmm