https://tr.sputniknews.com/20220726/meclis-olaganustu-toplaniyor-1059160196.html
Meclis olağanüstü toplanıyor
Meclis olağanüstü toplanıyor
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T16:33+0300
2022-07-26T16:33+0300
2022-07-26T16:33+0300
politika
tbmm
mustafa şentop
olağanüstü toplantı
chp
sağlık
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TBMM Genel Kurulu, 1 Ağustos'ta toplantıya çağırıldı.Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının konuşulması amacıyla, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nu, 1 Ağustos pazartesi günü toplantıya çağırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/chpden-olaganustu-toplanti-cagrisi-1059142663.html
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tbmm, mustafa şentop, olağanüstü toplantı, chp, sağlık
Meclis olağanüstü toplanıyor
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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.
TBMM Genel Kurulu, 1 Ağustos'ta toplantıya çağırıldı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının konuşulması amacıyla, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nu, 1 Ağustos pazartesi günü toplantıya çağırdı.