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Meclis olağanüstü toplanıyor
Meclis olağanüstü toplanıyor
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T16:33+0300
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politika
tbmm
mustafa şentop
olağanüstü toplantı
chp
sağlık
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TBMM Genel Kurulu, 1 Ağustos'ta toplantıya çağırıldı.Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının konuşulması amacıyla, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nu, 1 Ağustos pazartesi günü toplantıya çağırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/chpden-olaganustu-toplanti-cagrisi-1059142663.html
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tbmm, mustafa şentop, olağanüstü toplantı, chp, sağlık

Meclis olağanüstü toplanıyor

16:33 26.07.2022
© AATBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.
TBMM Genel Kurulu, 1 Ağustos'ta toplantıya çağırıldı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının konuşulması amacıyla, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nu, 1 Ağustos pazartesi günü toplantıya çağırdı.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
POLİTİKA
CHP'den 'olağanüstü' toplantı çağrısı
11:03
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