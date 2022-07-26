https://tr.sputniknews.com/20220726/kimlik-hirsizligindan-hapis-yatan-piskopos-vaaz-esnasinda-milyon-dolarlik-mucevherlerini-caldirdi--1059156750.html

Kimlik hırsızlığından hapis yatan piskopos vaaz esnasında milyon dolarlık mücevherlerini çaldırdı

Kimlik hırsızlığından hapis yatan piskopos vaaz esnasında milyon dolarlık mücevherlerini çaldırdı

ABD'de hırsızlıktan hapiste yattıktan sonra kilise kuran ve gösterişli yaşam tarzıyla tanınan piskopos Miller- Whitehead canlı yayınlanan vaazı esnasında... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T16:00+0300

2022-07-26T16:00+0300

2022-07-26T16:00+0300

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ABD New York'ta gösterişli tarzı, altındaki Rolls- Royce marka otomobili ve Belediye Başkanı Eric Adams ile arkadaşlığıyla tanınan piskopos Lamor Miller- Whitehead canlı yayınlanan pazar ayini esnasında hırsızlık kurbanı oldu. Haksız yere hüküm giydiğini söylese de kimlik hırsızlığından 5 yıl hapis yatan piskoposun Brooklyn'deki kilisesine giren silahlı soyguncular, 44 yaşındaki Miller- Whitehead'ın değeri 1 milyon doları aşan mücevherlerini çaldı. Hapisten çıktıktan sonra 2013'te kurduğu Geleceğin Uluslararası Vaizleri Liderleri kilisesinde verdiği vaizde, piskopos Miller- Whitehead tam "Kaçınız başka birinin öldüğünü görünce inancını kaybetti?" dedikten sonra eşiyle birlikte silahların hedefinde kaldı. Canlı yayınlanan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla siyah maskeli soyguncu, altın renkli vaaz kürsüsünün arkasına saklanan piskoposa yaklaşıyor ve üstündeki mücevherleri cebine doldurdu. Olayda piskopos ve eşi hafif yaralandı. Miller- Whitehead, Instagram hesabında paylaştığı videoda hırsızların, boynundaki zinciri almak için yakasını tutup çektiğini ve eşinin mücevherlerini çalarken kızının yüzüne silah doğrulttuklarını anlattı. Hemen olay anında 'şeytani bir gücün' içeri girmekte olduğunu hissettiğini ama başta silahlı adamların kiliseyi havaya uçurmak mı yoksa salt hırsızlık için mi geldiklerini anlayamadığını söyledi. Miller- Whitehead soyguncuların yakalanmasını sağlayacak bilgi getirene 50 bin dolar ödül verileceğini de duyurdu. Miller- Whitehead pazar günü paylaştığı videoda gösterişli yaşam tarzını savunmuş, hayatını Tanrı'nın onun için belirlediği şekilde yaşayacağını söylemişti. "Olay benim gösterişçi olmam değil, olay istediğim şeyi satın alıyor olmam. İstediğim şeyi satın alabilmek de benim ayrıcalığım" ifadesini kullandı.

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