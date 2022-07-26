Rusya ve Türkiye tarımda işbirliğini artırıyor

Dış ticaret verilerine baktığımızda ise sadece tohumda 185 milyon dolarlık ihracat, 208 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61.2014’de yüzde 79, 2018’de yüzde 85 olmuştur. Birliğimizin dış ticaret rakamlarını tüm bitki üretim materyallerine göre değerlendirdiğimizde 2021 yılında ihracatımız 341 milyon dolar, ithalatımız ise 263 milyon dolardır. Dış ticaret verilerine baktığımızda ise sadece tohumda 185 milyon dolarlık ihracat, 208 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61.2014’de yüzde 79, 2018’de yüzde 85 olmuştur. Birliğimizin dış ticaret rakamlarını tüm bitki üretim materyallerine göre değerlendirdiğimizde 2021 yılında ihracatımız 341 milyon dolar, ithalatımız ise 263 milyon dolardır.

İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 130’dur. 2022 yılı tohum üretim hedefimiz 1,5 milyon tondur. İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 130’dur. 2022 yılı tohum üretim hedefimiz 1,5 milyon tondur.

Öte yandan stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz. Örneğin buğdayda ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755, şekerpancarında yüzde 91, arpada yüzde 70’dir. Baklagillerde ise kuru fasulye, mercimek ve nohutta yüzde 100’ün üzerindedir. Öte yandan stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz. Örneğin buğdayda ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755, şekerpancarında yüzde 91, arpada yüzde 70’dir. Baklagillerde ise kuru fasulye, mercimek ve nohutta yüzde 100’ün üzerindedir.