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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-ve-turkiye-tarimda-isbirligini-artiriyor-1059147103.html
Rusya ve Türkiye tarımda işbirliğini artırıyor
Rusya ve Türkiye tarımda işbirliğini artırıyor
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargonun Türkiye'ye tarım alanında önemli bir... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T12:32+0300
2022-07-26T12:32+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
tarım
ihracat
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Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden olan Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki tarımsal ticaret hacmi artış gösteriyor. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, “Savaşın ardından Rusya’nın talebiyle ihracat imkânlarımızı artırmanın gayreti içindeyiz. Rusya’ya uygulanan ambargo tohum sektörü için de geçerli” dedi.Akcan şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220725/hububat-ihracatcilari-tahil-anlasmasi-sonrasinda-istanbul-chicago-emtia-borsasina-rakip-olabilir-1059115905.html
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rusya, türkiye, tarım, ihracat

Rusya ve Türkiye tarımda işbirliğini artırıyor

12:32 26.07.2022
© AATürkiye- Rusya bayrağı
Türkiye- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargonun Türkiye'ye tarım alanında önemli bir ihracat fırsatı sağlayacağını söyleyerek, “Türkiye, Avrupalı ülkelerin yerine geçebilir. 2021 yılında 23 milyon dolar olan ihracatımızı hızla artırabiliriz” diye konuştu.
Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden olan Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki tarımsal ticaret hacmi artış gösteriyor. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, “Savaşın ardından Rusya’nın talebiyle ihracat imkânlarımızı artırmanın gayreti içindeyiz. Rusya’ya uygulanan ambargo tohum sektörü için de geçerli” dedi.
Akcan şöyle devam etti:
Dış ticaret verilerine baktığımızda ise sadece tohumda 185 milyon dolarlık ihracat, 208 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61.2014’de yüzde 79, 2018’de yüzde 85 olmuştur. Birliğimizin dış ticaret rakamlarını tüm bitki üretim materyallerine göre değerlendirdiğimizde 2021 yılında ihracatımız 341 milyon dolar, ithalatımız ise 263 milyon dolardır.
İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 130’dur. 2022 yılı tohum üretim hedefimiz 1,5 milyon tondur.
Öte yandan stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz. Örneğin buğdayda ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755, şekerpancarında yüzde 91, arpada yüzde 70’dir. Baklagillerde ise kuru fasulye, mercimek ve nohutta yüzde 100’ün üzerindedir.
Türkiye’de 2021 yılında 502 bin tonu buğday, 140 bin tonu arpa, 448 bin tonu patates, 70 bin tonu mısır, 36 bin tonu ayçiçeği, 45bin tonu mercimek, 2 bin 800 tonu sebze grubu olmak üzere toplamda 1 milyon 324 bin ton tohum üretilmiştir.
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