https://tr.sputniknews.com/20220726/suriye-devlet-baskani-esad-arap-birligine-dair-konustu-sozlerden-cok-eylemleri-dikkate-aliyoruz-1059144709.html

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği'ne dair konuştu: Sözlerden çok, eylemleri dikkate alıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği'ne dair konuştu: Sözlerden çok, eylemleri dikkate alıyoruz

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bölgesel sorunlar karşısında Arapların ortak hareket etmesini... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T11:51+0300

2022-07-26T11:51+0300

2022-07-26T11:56+0300

dünya

suriye

beşar esad

cezayir

arap birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054828909_0:61:2000:1186_1920x0_80_0_0_eebb1198e0c7c7eff65890a45e6513eb.jpg

Suriye Devlet Başkanı Esad, Şam'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı ağırladı. Arap Birliği'nin Arap dünyasındaki mevcut durumun gerçek bir yansıması olduğunu belirten Esad, Suriye'nin sözlerden çok eylemleri dikkate aldığını ve müşterek Arap eylemlerinin mekanizmalarının, yöntem ve çıktıklarının Şam için büyük önem arz ettiğini kaydetti.Cezayir'in 'tüm alanlarda Suriye'nin haklarını savunan duruşunu' takdir ettiklerini söyleyen Esad, "Suriye halkı, Cezayir'in duruşunu asla unutmayacak. Çünkü içinden geçtiğimiz savaşta bizim yanımızda yer aldı. Her zaman Cezayir'i her zaman ilkelerine bağlı, Arapçılığa bağlı bir kardeş ülke olarak göreceğiz" dedi.Suriye Devlet Başkanı, Suriye ve Cezayir halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini genişletmek için Cezayirlilerle işbirliğinde yeni perdeler açma konusunda Şam'ın istekli olduğunu vurguladı.Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ise, Suriye'nin Arap Birliği'nin kurucu üyesi olmasına işaret ederek, Arap dünyasının ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. Cezayir'in Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini ve Arap dünyası ve uluslararası arenada koordinasyonunu sürdüreceğini kaydeden Lamamra, Suriye ile ikili ilişkiler geliştirme konusundaki istekliliğini de dile getirerek yakın gelecekte Suriye-Cezayir ortak komisyonlarının düzenli bir şekilde bir araya gelmesini umduğunu kaydetti.Hem ikili hem de Arap Ligi düzeyinde ortak Arap eyleminin teşvikleri konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, Arapların karşılaştığı zorluklara yönelik atılabilecek adımları ele aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220423/turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugur-hukumet-icin-besar-esad-gercegiyle-yuzlesmenin-zamani-geldi-1055790039.html

suriye

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, beşar esad, cezayir, arap birliği