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https://tr.sputniknews.com/20220726/suriye-devlet-baskani-esad-arap-birligine-dair-konustu-sozlerden-cok-eylemleri-dikkate-aliyoruz-1059144709.html
Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği'ne dair konuştu: Sözlerden çok, eylemleri dikkate alıyoruz
Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği'ne dair konuştu: Sözlerden çok, eylemleri dikkate alıyoruz
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bölgesel sorunlar karşısında Arapların ortak hareket etmesini... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T11:51+0300
2022-07-26T11:56+0300
dünya
suriye
beşar esad
cezayir
arap birliği
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Şam'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı ağırladı. Arap Birliği'nin Arap dünyasındaki mevcut durumun gerçek bir yansıması olduğunu belirten Esad, Suriye'nin sözlerden çok eylemleri dikkate aldığını ve müşterek Arap eylemlerinin mekanizmalarının, yöntem ve çıktıklarının Şam için büyük önem arz ettiğini kaydetti.Cezayir'in 'tüm alanlarda Suriye'nin haklarını savunan duruşunu' takdir ettiklerini söyleyen Esad, "Suriye halkı, Cezayir'in duruşunu asla unutmayacak. Çünkü içinden geçtiğimiz savaşta bizim yanımızda yer aldı. Her zaman Cezayir'i her zaman ilkelerine bağlı, Arapçılığa bağlı bir kardeş ülke olarak göreceğiz" dedi.Suriye Devlet Başkanı, Suriye ve Cezayir halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini genişletmek için Cezayirlilerle işbirliğinde yeni perdeler açma konusunda Şam'ın istekli olduğunu vurguladı.Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ise, Suriye'nin Arap Birliği'nin kurucu üyesi olmasına işaret ederek, Arap dünyasının ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. Cezayir'in Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini ve Arap dünyası ve uluslararası arenada koordinasyonunu sürdüreceğini kaydeden Lamamra, Suriye ile ikili ilişkiler geliştirme konusundaki istekliliğini de dile getirerek yakın gelecekte Suriye-Cezayir ortak komisyonlarının düzenli bir şekilde bir araya gelmesini umduğunu kaydetti.Hem ikili hem de Arap Ligi düzeyinde ortak Arap eyleminin teşvikleri konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, Arapların karşılaştığı zorluklara yönelik atılabilecek adımları ele aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220423/turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugur-hukumet-icin-besar-esad-gercegiyle-yuzlesmenin-zamani-geldi-1055790039.html
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suriye, beşar esad, cezayir, arap birliği

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği'ne dair konuştu: Sözlerden çok, eylemleri dikkate alıyoruz

11:51 26.07.2022 (güncellendi: 11:56 26.07.2022)
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Suriye Devlet Başkanlığı
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Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bölgesel sorunlar karşısında Arapların ortak hareket etmesini desteklediğini belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Esad, Şam'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı ağırladı.
Arap Birliği'nin Arap dünyasındaki mevcut durumun gerçek bir yansıması olduğunu belirten Esad, Suriye'nin sözlerden çok eylemleri dikkate aldığını ve müşterek Arap eylemlerinin mekanizmalarının, yöntem ve çıktıklarının Şam için büyük önem arz ettiğini kaydetti.
Cezayir'in 'tüm alanlarda Suriye'nin haklarını savunan duruşunu' takdir ettiklerini söyleyen Esad, "Suriye halkı, Cezayir'in duruşunu asla unutmayacak. Çünkü içinden geçtiğimiz savaşta bizim yanımızda yer aldı. Her zaman Cezayir'i her zaman ilkelerine bağlı, Arapçılığa bağlı bir kardeş ülke olarak göreceğiz" dedi.
Suriye Devlet Başkanı, Suriye ve Cezayir halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini genişletmek için Cezayirlilerle işbirliğinde yeni perdeler açma konusunda Şam'ın istekli olduğunu vurguladı.
Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ise, Suriye'nin Arap Birliği'nin kurucu üyesi olmasına işaret ederek, Arap dünyasının ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. Cezayir'in Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini ve Arap dünyası ve uluslararası arenada koordinasyonunu sürdüreceğini kaydeden Lamamra, Suriye ile ikili ilişkiler geliştirme konusundaki istekliliğini de dile getirerek yakın gelecekte Suriye-Cezayir ortak komisyonlarının düzenli bir şekilde bir araya gelmesini umduğunu kaydetti.
Hem ikili hem de Arap Ligi düzeyinde ortak Arap eyleminin teşvikleri konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, Arapların karşılaştığı zorluklara yönelik atılabilecek adımları ele aldı.
Fuat Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Hükümet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi
23 Nisan, 09:40
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