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ABD’li Amiral Richard: Rusya’nın Sarmat füzesi ‘çok iyi bir şey’
ABD’li Amiral Richard: Rusya’nın Sarmat füzesi ‘çok iyi bir şey’
ABD Stratejik Komutanlık (STRATCOM) Komutanı Amiral Charles Richard, Rusya'nın en son geliştirdiği kıtalararası stratejik füzesi Sarmat'ın ‘çok iyi bir şey’... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T22:16+0300
2022-07-27T22:16+0300
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Nebraska eyaletinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen STRATCOM Çevreleme Sempozyumu çerçevesinde yapılan panelde konuşan Richard, Rusya'nın kıtalararası stratejik füzesi Sarmat'ın ‘çok iyi bir şey’ olduğunu düşündüğünü söyledi.Amiral Richard, “Ve onlar (Rusya) giderek daha fazla silah test ediyor, değil mi? Üç yeni silah sisteminin gözde geçit törenini görmek üzereyiz. Bunların arasında ikinci kez test edilmeye hazırlanan çok iyi bir şey, Sarmat kıtalararası balistik füze de var” diye konuştu.Rusya federal uzay ajansı Roscosmos’un eski Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, haziran sonlarında ajans bünyesindeki işletmelerin Sarmat füzelerinin seri üretimine başladığını, ilk alayın bu yılın sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'nde muharebe nöbetine başlayacağını duyurmuştu. Rogozin, ürünün ikinci uçuş testine hazırlık çalışmalarının devam ettiğini de açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220625/roscosmos-isletmeleri-sarmat-fuzelerinin-seri-uretimine-basladi-1057929361.html
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rusya, abd, sarmat

ABD’li Amiral Richard: Rusya’nın Sarmat füzesi ‘çok iyi bir şey’

22:16 27.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Fotoğraf bankasına girSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ABD Stratejik Komutanlık (STRATCOM) Komutanı Amiral Charles Richard, Rusya'nın en son geliştirdiği kıtalararası stratejik füzesi Sarmat'ın ‘çok iyi bir şey’ olduğunu düşündüğünü belirtti.
Nebraska eyaletinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen STRATCOM Çevreleme Sempozyumu çerçevesinde yapılan panelde konuşan Richard, Rusya'nın kıtalararası stratejik füzesi Sarmat'ın ‘çok iyi bir şey’ olduğunu düşündüğünü söyledi.
Amiral Richard, “Ve onlar (Rusya) giderek daha fazla silah test ediyor, değil mi? Üç yeni silah sisteminin gözde geçit törenini görmek üzereyiz. Bunların arasında ikinci kez test edilmeye hazırlanan çok iyi bir şey, Sarmat kıtalararası balistik füze de var” diye konuştu.
Rusya federal uzay ajansı Roscosmos’un eski Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, haziran sonlarında ajans bünyesindeki işletmelerin Sarmat füzelerinin seri üretimine başladığını, ilk alayın bu yılın sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'nde muharebe nöbetine başlayacağını duyurmuştu. Rogozin, ürünün ikinci uçuş testine hazırlık çalışmalarının devam ettiğini de açıklamıştı.
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
SAVUNMA
Roscosmos işletmeleri Sarmat füzelerinin seri üretimine başladı
25 Haziran , 16:08
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