https://tr.sputniknews.com/20220727/ak-partili-canikliden-davutogluna-tazminat-davasi-ve-suc-duyurusu-1059194781.html

AK Partili Canikli'den, Davutoğlu'na tazminat davası

AK Partili Canikli'den, Davutoğlu'na tazminat davası

AK Partili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu hakkında da tazminat davası açtı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T13:13+0300

2022-07-27T13:13+0300

2022-07-27T13:22+0300

politika

nurettin canikli

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

dava

gelecek partisi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Davutoğlu'nun, 22 Temmuz'da sosyal medyadan, Canikli hakkında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.Dilekçede, Davutoğlu hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi.Ayrıca Canikli, Davutoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Nurettin Canlikli, sosyal medyadan suç duyurusu ve dava dilekçelerini paylaşarak, "Ahmet Davutoğlu'na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'na da dava açmıştıCanikli, TMSF’ye devredilen şirketlere akrabasının atandığı ve bu şirketlerin içinin boşaltıldığı iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunmuş, 750 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

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nurettin canikli, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, dava, gelecek partisi