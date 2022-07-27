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Kabinini duman kaplayan AnadoluJet uçağı acil iniş yaptı
Kabinini duman kaplayan AnadoluJet uçağı acil iniş yaptı
AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman dolunca pilotlar acil iniş kararı aldı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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anadolujet
türkiye
acil iniş
duman
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Hamburg'dan havalanan AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman kaplanınca pilotlar acil iniş kararı aldı. Kalkış yaptığı meydana geri dönen uçağı acil durum ekipleri karşıladı.Airporthaber'in aktardığına göre, TK7919 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere Hamburg'dan havalanan Anadolujet uçağının mutfak olarak bilinen (galley) kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Duman nedeniyle yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, kabin ekibi yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Kabinin dumanla kaplanmasından sonra acil iniş kararı alındı.TC-JHE kuyruk tescilli uçak yaklaşık 35 dakika sonra kalkış yaptığı Hamburg Havalimanı'na güvenli bir şekilde teker koydu. Uçağı iniş sonrası acil durum ekipleri karşılarken, Hamburg Havalimanı yetkilileri Boeing 737-800 tipi uçakta toplam 194 kişi bulunduğunu açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220720/anadolujetten-avrupa-havalimanlarindan-seyahat-edecek-yolcularina-uyari-1058939469.html
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anadolujet, acil iniş, duman, kabin

Kabinini duman kaplayan AnadoluJet uçağı acil iniş yaptı

12:41 27.07.2022 (güncellendi: 12:50 27.07.2022)
© AAAnadoluJet
AnadoluJet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman dolunca pilotlar acil iniş kararı aldı.
Hamburg'dan havalanan AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman kaplanınca pilotlar acil iniş kararı aldı. Kalkış yaptığı meydana geri dönen uçağı acil durum ekipleri karşıladı.
Airporthaber'in aktardığına göre, TK7919 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere Hamburg'dan havalanan Anadolujet uçağının mutfak olarak bilinen (galley) kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Duman nedeniyle yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, kabin ekibi yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Kabinin dumanla kaplanmasından sonra acil iniş kararı alındı.
TC-JHE kuyruk tescilli uçak yaklaşık 35 dakika sonra kalkış yaptığı Hamburg Havalimanı'na güvenli bir şekilde teker koydu. Uçağı iniş sonrası acil durum ekipleri karşılarken, Hamburg Havalimanı yetkilileri Boeing 737-800 tipi uçakta toplam 194 kişi bulunduğunu açıkladı.
AnadoluJet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
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AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
20 Temmuz, 18:45
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