https://tr.sputniknews.com/20220727/anadolujet-ucaginda-kabini-duman-kapladi-acil-inis-yapti-1059193251.html
Kabinini duman kaplayan AnadoluJet uçağı acil iniş yaptı
Kabinini duman kaplayan AnadoluJet uçağı acil iniş yaptı
AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman dolunca pilotlar acil iniş kararı aldı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T12:41+0300
2022-07-27T12:41+0300
2022-07-27T12:50+0300
anadolujet
türkiye
acil iniş
duman
kabin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104222/47/1042224730_0:11:1331:760_1920x0_80_0_0_405bb9194f72475da89288f5ff575305.jpg
Hamburg'dan havalanan AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman kaplanınca pilotlar acil iniş kararı aldı. Kalkış yaptığı meydana geri dönen uçağı acil durum ekipleri karşıladı.Airporthaber'in aktardığına göre, TK7919 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere Hamburg'dan havalanan Anadolujet uçağının mutfak olarak bilinen (galley) kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Duman nedeniyle yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, kabin ekibi yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Kabinin dumanla kaplanmasından sonra acil iniş kararı alındı.TC-JHE kuyruk tescilli uçak yaklaşık 35 dakika sonra kalkış yaptığı Hamburg Havalimanı'na güvenli bir şekilde teker koydu. Uçağı iniş sonrası acil durum ekipleri karşılarken, Hamburg Havalimanı yetkilileri Boeing 737-800 tipi uçakta toplam 194 kişi bulunduğunu açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220720/anadolujetten-avrupa-havalimanlarindan-seyahat-edecek-yolcularina-uyari-1058939469.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104222/47/1042224730_153:0:1178:769_1920x0_80_0_0_76175cbc416770b094c1864ee6878453.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolujet, acil iniş, duman, kabin
Kabinini duman kaplayan AnadoluJet uçağı acil iniş yaptı
12:41 27.07.2022 (güncellendi: 12:50 27.07.2022) Abone ol
AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman dolunca pilotlar acil iniş kararı aldı.
Hamburg'dan havalanan AnadoluJet'e ait uçağın kabini duman kaplanınca pilotlar acil iniş kararı aldı. Kalkış yaptığı meydana geri dönen uçağı acil durum ekipleri karşıladı.
Airporthaber'in aktardığına göre
, TK7919 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere Hamburg'dan havalanan Anadolujet uçağının mutfak olarak bilinen (galley) kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Duman nedeniyle yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, kabin ekibi yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Kabinin dumanla kaplanmasından sonra acil iniş kararı alındı.
TC-JHE kuyruk tescilli uçak yaklaşık 35 dakika sonra kalkış yaptığı Hamburg Havalimanı'na güvenli bir şekilde teker koydu. Uçağı iniş sonrası acil durum ekipleri karşılarken, Hamburg Havalimanı yetkilileri Boeing 737-800 tipi uçakta toplam 194 kişi bulunduğunu açıkladı.