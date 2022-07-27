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Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T02:18+0300
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spor
avrupa
yüzme
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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tunceltemsil edecek
https://tr.sputniknews.com/20220618/para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-koral-berkin-kutlu-dunya-ucuncusu-oldu-1057575762.html
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avrupa, yüzme, şampiyona, italya

Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek

02:18 27.07.2022 (güncellendi: 02:19 27.07.2022)
© AAyüzme - yüzücü
yüzme - yüzücü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tunceltemsil edecek
Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Koral Berkin Kutlu dünya üçüncüsü oldu
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