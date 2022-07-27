https://tr.sputniknews.com/20220727/avrupa-yuzme-sampiyonasi-italyada-duzenlenecek-1059179417.html

Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek

Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek

Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T02:18+0300

2022-07-27T02:18+0300

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şampiyona

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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tunceltemsil edecek

https://tr.sputniknews.com/20220618/para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-koral-berkin-kutlu-dunya-ucuncusu-oldu-1057575762.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, yüzme, şampiyona, italya