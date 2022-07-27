https://tr.sputniknews.com/20220727/avrupa-yuzme-sampiyonasi-italyada-duzenlenecek-1059179417.html
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T02:18+0300
2022-07-27T02:18+0300
2022-07-27T02:19+0300
spor
avrupa
yüzme
şampiyona
italya
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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tunceltemsil edecek
https://tr.sputniknews.com/20220618/para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-koral-berkin-kutlu-dunya-ucuncusu-oldu-1057575762.html
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avrupa, yüzme, şampiyona, italya
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek
02:18 27.07.2022 (güncellendi: 02:19 27.07.2022) Abone ol
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tunceltemsil edecek