Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220727/bakan-kurum-ankaparki-begenmeyebilirsiniz-ama-curumesine-goz-yummanizi-anlayamayiz-1059192132.html
Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız
Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T12:16+0300
2022-07-27T12:29+0300
politika
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
ankapark
chp
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058026490_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f90c45c84be35e8295a0ce10d70338e3.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız." dedi.Bakan Kurum'un öne çıkan düğer açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220727/mansur-yavastan-ankapark-paylasimi-mucadelemiz-bugun-baslamadi-1059178327.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058026490_117:0:1077:720_1920x0_80_0_0_4cdcad843e6d148f5e62e96bae0574fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, ankapark, chp, mansur yavaş

Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız

12:16 27.07.2022 (güncellendi: 12:29 27.07.2022)
© DHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız." dedi.
Bakan Kurum'un öne çıkan düğer açıklamaları şöyle:
(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.
Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark’ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez.
Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
POLİTİKA
Mansur Yavaş’tan Ankapark paylaşımı: Mücadelemiz bugün başlamadı
01:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала