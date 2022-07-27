Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız

(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.

Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark’ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez.