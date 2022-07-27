https://tr.sputniknews.com/20220727/bakan-kurum-ankaparki-begenmeyebilirsiniz-ama-curumesine-goz-yummanizi-anlayamayiz-1059192132.html
Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız
Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T12:16+0300
2022-07-27T12:16+0300
2022-07-27T12:29+0300
politika
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
ankapark
chp
mansur yavaş
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız." dedi.Bakan Kurum'un öne çıkan düğer açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220727/mansur-yavastan-ankapark-paylasimi-mucadelemiz-bugun-baslamadi-1059178327.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, ankapark, chp, mansur yavaş
Bakan Kurum: ANKAPARK'ı beğenmeyebilirsiniz ama çürümesine göz yummanızı anlayamayız
12:16 27.07.2022 (güncellendi: 12:29 27.07.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız." dedi.
Bakan Kurum'un öne çıkan düğer açıklamaları şöyle:
(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.
Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark’ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez.