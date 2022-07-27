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Mansur Yavaş’tan Ankapark paylaşımı: Mücadelemiz bugün başlamadı
Mansur Yavaş’tan Ankapark paylaşımı: Mücadelemiz bugün başlamadı
Ankapark tartışmalarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı" dedi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T01:53+0300
2022-07-27T01:53+0300
politika
mansur yavaş
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Ankapark, 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ankapark'ın kapılarını halka açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanılmayan tema parkın 801 milyon dolara mal edildiğini açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark hakkında en doğru kararı Ankara halkı karar verecek” açıklamasında bulunmuştu.'Mücadelemiz bugün başlamadı'Mansur Yavaş, tartışmalarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ankapark ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamaların video derlemesini paylaşan Yavaş, “Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı. Seçim öncesinden beri vergiler hurda yığını olmasın diye çabalıyoru. Bu mücadelenin sonunda Ankapark, 18 Temmuz’da mahkeme kararıyla teslim edildi. Ankara halkı için en doğru kararı vereceğiz” dedi.İnternet sitesi açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark'ın mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği 18 Temmuz'a tarihine gönderme olarak “18Temmuz2022.com” internet sitesini yayına açtı. İnternet sitesine Ankapark'a harcanan paranın detaylı bir sunumu yer alıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un “Ankapark'ın içler acısı halinden Belediye Başkanı'nın hiç mi sorumluluğu yok?” sözleri tartışma yaratmıştı. Bakan Kurum’a yanıt veren Yavaş, “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220726/mansur-yavas-ankaparkin-sorumlulari-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-sorumlusu-bulunsun-1059156115.html
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mansur yavaş, melih gökçek, ankapark

Mansur Yavaş’tan Ankapark paylaşımı: Mücadelemiz bugün başlamadı

01:53 27.07.2022
© İHAMansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz
Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© İHA
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Ankapark tartışmalarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı" dedi.
Ankapark, 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ankapark'ın kapılarını halka açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanılmayan tema parkın 801 milyon dolara mal edildiğini açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark hakkında en doğru kararı Ankara halkı karar verecek” açıklamasında bulunmuştu.

'Mücadelemiz bugün başlamadı'

Mansur Yavaş, tartışmalarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ankapark ile ilgili farklı zamanlarda yaptığı açıklamaların video derlemesini paylaşan Yavaş, “Ankapark mücadelemiz bugün başlamadı. Seçim öncesinden beri vergiler hurda yığını olmasın diye çabalıyoru. Bu mücadelenin sonunda Ankapark, 18 Temmuz’da mahkeme kararıyla teslim edildi. Ankara halkı için en doğru kararı vereceğiz” dedi.

İnternet sitesi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark'ın mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği 18 Temmuz'a tarihine gönderme olarak “18Temmuz2022.com” internet sitesini yayına açtı. İnternet sitesine Ankapark'a harcanan paranın detaylı bir sunumu yer alıyor.

Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
POLİTİKA
Mansur Yavaş, Ankapark’ın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Savcılık araştırsın bulsun'
Dün, 15:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un “Ankapark'ın içler acısı halinden Belediye Başkanı'nın hiç mi sorumluluğu yok?” sözleri tartışma yaratmıştı. Bakan Kurum’a yanıt veren Yavaş, “Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir” demişti.
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