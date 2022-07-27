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Batı'nın Rusya yaptırımları köpürdükçe İtalya'da içeceklerin gazı kaçıyor
Batı'nın Rusya yaptırımları köpürdükçe İtalya'da içeceklerin gazı kaçıyor
Avrupalıların rekor yaz sıcaklarında sarıldığı gazlı içeceklerde 'on yüz milyon baloncuk' krizi yaşanıyor. Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T19:31+0300
2022-07-27T20:03+0300
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Kimyasal sanayinin gübre, mühendislik plastikleri, dizel egzoz akışkanı üretiminde kullandığı amonyağın bir yan ürünü olan CO2, maden suyu ve gazlı içecek üretiminin olmazsa olmazı. Ancak büyük kimyasal şirketleri artan enerji maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini azaltırken, bunlar arasında İtalya'nın Ferrera kentindeki amonyak ve üre üretiminde frene basan Norveçli Yara da var. İtalyan maden suyu piyasasının üç numaralı şirketi Acqua Sant'Anna'nın CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Bertone, "Tedarikçilerimiz Ferrara'daki fabrikada yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretim düşürüldüğünden CO2 bulmakta zorlandıklarını bize bildirdi" dedi. CO2 tedarik edemediklerinden Torino şehrindeki tesislerinde üretimi kısmen askıya aldıklarını belirten Bertone, son 3 haftada kıtlığın daha akut hale geldiğini aktardı. CEO, karşı karşıya oldukları zorlukları "Bazen Avrupa'daki bazı CO2 sevkiyatlarını yakalamayı başarıyoruz, ancak bizim sanayide birçok meslektaşımız aynı sorunla karşı karşıya olduğundan bunu başarmak giderek güçleşiyor" diye anlattı. Uluslararası Nestle grubuna bağlı Sanpellegrino da başta CO2 kıtlığından fazla etkilenmese de sonunda üretimi kısmak zorunda kaldığını duyurdu. Kendi adını taşıyan maden suyu ve limon-portakal aromalı gazlı içecekleri ile Avrupa'da tanınan Sanpellegrino, 'karbondioksit arzında düşüşler nedeniyle üretimi ayarlamak için adımlar attığını' açıkladı. Üyeleri arasında Coca-Cola ve PepsiCo gibi küresel oyuncular da bulunan İtalyan alkolsüz içecek endüstrisi lobisi Assobibe'nin Başkanı Giangiacomo Pierini, büyük ve orta ölçekli olanlar da dahil olmak üzere artan sayıda içecek grubunun CO2 pazarındaki mevcut durumdan endişeli olduklarını belirtti. Pierini, "Bazı içeceklerin süpermarket raflarından geçici olarak kalkıp kalkmayacağını söylemek zor. Ancak bir noktada şirketler tercih yapmak zorunda kalabilir" dedi.
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Batı'nın Rusya yaptırımları köpürdükçe İtalya'da içeceklerin gazı kaçıyor

19:31 27.07.2022 (güncellendi: 20:03 27.07.2022)
© Fotoğraf : Pinterest/https://www.sanpellegrino.com/tr/trİtalyan maden suyu ve gazlı içecek markası Sanpellegrino'nun bazı ürünleri
İtalyan maden suyu ve gazlı içecek markası Sanpellegrino'nun bazı ürünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Fotoğraf : Pinterest/https://www.sanpellegrino.com/tr/tr
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Avrupalıların rekor yaz sıcaklarında sarıldığı gazlı içeceklerde 'on yüz milyon baloncuk' krizi yaşanıyor. Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji fiyatlarındaki artış karşısında bazı gaz üreticilerinin tasarrufa gitmesi yüzünden İtalya'da içecekleri fışırdatıp köpürten karbon dioksitin (CO2) kıtlığı çekiliyor.
Kimyasal sanayinin gübre, mühendislik plastikleri, dizel egzoz akışkanı üretiminde kullandığı amonyağın bir yan ürünü olan CO2, maden suyu ve gazlı içecek üretiminin olmazsa olmazı. Ancak büyük kimyasal şirketleri artan enerji maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini azaltırken, bunlar arasında İtalya'nın Ferrera kentindeki amonyak ve üre üretiminde frene basan Norveçli Yara da var.
İtalyan maden suyu piyasasının üç numaralı şirketi Acqua Sant'Anna'nın CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Bertone, "Tedarikçilerimiz Ferrara'daki fabrikada yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretim düşürüldüğünden CO2 bulmakta zorlandıklarını bize bildirdi" dedi.
CO2 tedarik edemediklerinden Torino şehrindeki tesislerinde üretimi kısmen askıya aldıklarını belirten Bertone, son 3 haftada kıtlığın daha akut hale geldiğini aktardı. CEO, karşı karşıya oldukları zorlukları "Bazen Avrupa'daki bazı CO2 sevkiyatlarını yakalamayı başarıyoruz, ancak bizim sanayide birçok meslektaşımız aynı sorunla karşı karşıya olduğundan bunu başarmak giderek güçleşiyor" diye anlattı.
Uluslararası Nestle grubuna bağlı Sanpellegrino da başta CO2 kıtlığından fazla etkilenmese de sonunda üretimi kısmak zorunda kaldığını duyurdu. Kendi adını taşıyan maden suyu ve limon-portakal aromalı gazlı içecekleri ile Avrupa'da tanınan Sanpellegrino, 'karbondioksit arzında düşüşler nedeniyle üretimi ayarlamak için adımlar attığını' açıkladı.
Üyeleri arasında Coca-Cola ve PepsiCo gibi küresel oyuncular da bulunan İtalyan alkolsüz içecek endüstrisi lobisi Assobibe'nin Başkanı Giangiacomo Pierini, büyük ve orta ölçekli olanlar da dahil olmak üzere artan sayıda içecek grubunun CO2 pazarındaki mevcut durumdan endişeli olduklarını belirtti. Pierini, "Bazı içeceklerin süpermarket raflarından geçici olarak kalkıp kalkmayacağını söylemek zor. Ancak bir noktada şirketler tercih yapmak zorunda kalabilir" dedi.
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