CANLI | Gazprom: Siemens, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorları onarmıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, gıda anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.
Rusya'nın teknik nedenlerle Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden tedariki azaltması nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Hollanda TTF'de işlem gören ağustos vadeli doğalgaz kontratı, bin metreküp başına 2 bin 500 doları aştı.
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i son telefon görüşmesinde bir kez daha Kiev'e davet ettiğini belirtti.
Litvanya yönetimi, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Ukrayna'daki özel askeri operasyona verdiği destek nedeniyle ülke topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türk meslektaşlarının değerlendirmelerine göre, Ukrayna’nın tahılıyla dolu ilk gemilerin yakın zamanda yola çıkabileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: