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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/canli--italyan-saipem-sirketi-yaptirimlar-nedeniyle-rusyadaki-iki-buyuk-projeden-vazgecti-1059205695.html
CANLI | Gazprom: Siemens, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorları onarmıyor
CANLI | Gazprom: Siemens, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorları onarmıyor
Gazprom, Siemens'in Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorların onarımını gerçekleştirmediğini açıkladı.Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazprom: Siemens, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorları onarmıyor

16:29 27.07.2022 (güncellendi: 16:58 27.07.2022)
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Gazprom, Siemens'in Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorların onarımını gerçekleştirmediğini açıkladı.Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Markelov, Kuzey Akım anakompresör istasyonuna Siemens tarafından biri yedek olmak üzere altı gaz pompalama ünitesi kurulduğu ancak bugün itibariyle sadece birinin faal olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, gıda anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.
Rusya'nın teknik nedenlerle Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden tedariki azaltması nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart ayından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Hollanda TTF'de işlem gören ağustos vadeli doğalgaz kontratı, bin metreküp başına 2 bin 500 doları aştı.
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i son telefon görüşmesinde bir kez daha Kiev'e davet ettiğini belirtti.
Litvanya yönetimi, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Ukrayna'daki özel askeri operasyona verdiği destek nedeniyle ülke topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türk meslektaşlarının değerlendirmelerine göre, Ukrayna’nın tahılıyla dolu ilk gemilerin yakın zamanda yola çıkabileceğini söyledi.
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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CANLI | Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i tekrar Ukrayna'ya davet etti
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:04 27.07.2022
Almanya hükümeti, Ukrayna'ya 100 obüsün satışını onayladı
Alman Spiegel dergisinin haberine göre hükümet, Alman yapımı 100 obüsün Ukrayna'ya doğrudan satışını onayladı.
Derginin Krauss-Maffei Wegmann (KMW) şirketinin bir yetkilisine atıfta bulunarak verdiği habere göre, şirket daha 11 Temmuz'da toplam 1.7 milyar euro değerinde 100 adet Panzerhaubitze 2000 obüs üretimi için başvurdu ve sadece iki gün sonra Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan gerekli izni aldı.
Haberde, “Ukrayna daha nisan ayında KMW'den, obüsleri doğrudan satın alma imkanı verilmesini talep etti. KMW ilgili teklifi hemen sundu” ifadelerine yer verildi.
Şirket yetkilisinin aktardığı üzere bu teslimat, söz konusu silahların önceki teslimatlarının maliyetini kat kat aşacak. Silahların teslim tarihleri belirtilmedi, ancak obüs üretiminin birkaç yıl sürdüğü biliniyor. Dolayısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne acil değil, uzun vadeli destek söz konusu.
16:55 27.07.2022
Gazprom: Siemens, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorları onarmıyor
Gazprom, Siemens'in Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorların onarımını gerçekleştirmediğini açıkladı.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akım anakompresör istasyonuna Siemens tarafından biri yedek olmak üzere altı gaz pompalama ünitesi kurulduğu ancak bugün itibariyle sadece birinin faal olduğunu belirtti.
Diğer ünitelerin bazılarının 25 bin saat çalışma süresini aştığını ve onarım zamanının geldiğini, bazılarının ise arızalı olduğunu anlatan Markelov, Siemens'in bu konulardaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.
16:54 27.07.2022
Reuters: G7 ülkeleri, 5 Aralık'a kadar Rus petrolüne tavan fiyat getirmeyi planlıyor
Reuters ajansı, G7 ülkelerinin 5 Aralık'a kadar Rus petrolüne tavan fiyat getirmeye yönelik mekanizma kurmayı planladığını duyurdu.
Ajansa konuşan isimsiz bir kaynak, "Hedef, Avrupa Birliği'nin (AB) halihazırda belirlediği tarihlere uyum sağlamak. Aynı zamanda tavan fiyat mekanizmasının da yürürlüğe girmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ajansa göre G7, Rus petrolünün fiyatının üretim maliyetini aşmasını, ancak piyasanın altında kalmasını amaçlıyor.
16:39 27.07.2022
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde çalışılıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev’in açıklamasına göre, İstanbul’da imzalanan anlaşmaların tarafları, bunların uygulanması için gerekli mekanizmalar üzerinde çalışıyor, pürüzleri gideriyor.
Basın toplantısında konuşan Neçayev, “İstanbul’da imzalanan mutabakat ve girişimlerin uygulanmasından bahsetmek için henüz erken, üzerinden sadece birkaç gün geçti. Şu anda taraflar, belirlenen görevlerin yerine getirilmesine yönelik mekanizmalardaki pürüzleri gideriyor” dedi.
Neçayev, Rusya’nın üzerine düşen sorumluluklara bağlı ve İstanbul’daki anlaşmaların etkili şekilde yerine getirilmesinden yana olduğunu kaydetti.
16:27 27.07.2022
İtalyan Saipem şirketi, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki iki büyük projeden vazgeçti
İtalyan mühendislik şirketi Saipem’in Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'da iki büyük projeyi hayata geçirmekten vazgeçmek zorunda kaldığı bildirildi.
Saipem Genel Müdürü Alessandro Puliti’nin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre İtalyan şirket, AB’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'da iki büyük projeyi hayata geçirmekten vazgeçmek zorunda kaldı.
Bırakmak durumunda oldukları projeleri Moskova'da petrol rafinerisi ve Perro Negro 8 yüzer teçhizat kullanımı ile Arktik bölgesinin sularında gaz kuyuları açma sözleşmesi şeklinde sıralayan Puliti, platformun şu anda farklı bir noktada devreye alınmış durumda olduğu bilgisini verdi.
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