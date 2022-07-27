CANLI | Gazprom: Siemens, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki arızalı motorları onarmıyor

Almanya hükümeti, Ukrayna'ya 100 obüsün satışını onayladı

Alman Spiegel dergisinin haberine göre hükümet, Alman yapımı 100 obüsün Ukrayna'ya doğrudan satışını onayladı.

Derginin Krauss-Maffei Wegmann (KMW) şirketinin bir yetkilisine atıfta bulunarak verdiği habere göre, şirket daha 11 Temmuz'da toplam 1.7 milyar euro değerinde 100 adet Panzerhaubitze 2000 obüs üretimi için başvurdu ve sadece iki gün sonra Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan gerekli izni aldı.

Haberde, “Ukrayna daha nisan ayında KMW'den, obüsleri doğrudan satın alma imkanı verilmesini talep etti. KMW ilgili teklifi hemen sundu” ifadelerine yer verildi.

Şirket yetkilisinin aktardığı üzere bu teslimat, söz konusu silahların önceki teslimatlarının maliyetini kat kat aşacak. Silahların teslim tarihleri belirtilmedi, ancak obüs üretiminin birkaç yıl sürdüğü biliniyor. Dolayısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne acil değil, uzun vadeli destek söz konusu.