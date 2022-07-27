CANLI | ABD'li senatörler, Çin'in Rusya'dan petrol alımına yaptırım uygulanmasını istedi

ABD'li Florida Senatörü Marco Rubio ve beraberindeki Cumhuriyetçi senatörler, Washington yönetimine Çin'in Rusya'dan petrol başta olmak üzere diğer enerji kaynaklar alımına ambargo uygulama çağrısı yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Kaliningrad Bölgesi yönetiminin basın servisi yöneticisi Dmitriy Lıskov, Rusya'dan gönderilen ve içinde yaptırımlara tabi olan yükün bulunduğu ilk vagonların Litvanya üzerinden transit geçerek Kaliningrad’a ulaştığını bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun bir günde DHC topraklarında yer alan 11 yerleşime 250’nin üzerinde top ve havan mermisi ateşlediğini duyurdu.
Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede 'yabancı ajan' olarak kabul edilen Bellingcat ve Insider adlı sivil toplum kuruluşlarını 'istenmeyen kuruluşlar' listesine dahil etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'da yaşanan enerji krizi bağlamında ülkenin nükleer enerjiye dönmeyi planlamadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:37 27.07.2022
Ukrayna: ABD'nin vereceği eski tip A-10 savaş uçaklarına ihtiyacımız yok
Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Yuriy Sak, ülkesinin ABD'nin tedarik edeceği belirtilen eski tip A-10 Warthog tipi savaş uçaklarına ihtiyacının olmadığını bunun yerine F-16 gibi daha modern uçaklar almayı beklediklerini söyledi.
ABD merkezli internet portalı Military.com'un sorusuna yazılı yanıt veren Sak, A-10'ların Ukrayna'ya hava sahasını kapatma ve bombardıman uçaklar ya da füzeleri durdurma konusunda yardımcı olamayacağını belirtti.
Sak, "Bu uçaklara etkili bir koruma sağlayacak veya düşmanın hava savunma sistemini etkisiz hale getirecek araçlara sahip olmadığımız için Rus savaş uçakları ve hava savunma sistemleri için hedef haline gelecekler" dedi.
09:15 27.07.2022
ABD'li senatörler, Çin'in Rusya'dan petrol alımına yaptırım uygulanmasını önerdi
ABD'li Florida Senatörü Marco Rubio ve beraberindeki Cumhuriyetçi senatörler, Washington yönetimine Çin'in Rusya'dan petrol başta olmak üzere diğer enerji kaynaklar alımına ambargo uygulama çağrısı yaptı.
Bloomberg'de yer alan habere göre senatörler Rubio, Rick Scott ve Kevin Kramer, Rusya'dan Çin'e petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerleri sigortalayan ve tescil eden kuruluşlara ceza kesilmesi konusunda yasa tasarısı sundu.
Ajansa göre Rusya'nın Çin'e petrol satışının durdurulması, Pekin'in Ortadoğu ve Afrika'dan gelen petrole talip olmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilir.