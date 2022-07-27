CANLI | ABD'li senatörler, Çin'in Rusya'dan petrol alımına yaptırım uygulanmasını istedi

Ukrayna: ABD'nin vereceği eski tip A-10 savaş uçaklarına ihtiyacımız yok

Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Yuriy Sak, ülkesinin ABD'nin tedarik edeceği belirtilen eski tip A-10 Warthog tipi savaş uçaklarına ihtiyacının olmadığını bunun yerine F-16 gibi daha modern uçaklar almayı beklediklerini söyledi.

ABD merkezli internet portalı Military.com'un sorusuna yazılı yanıt veren Sak, A-10'ların Ukrayna'ya hava sahasını kapatma ve bombardıman uçaklar ya da füzeleri durdurma konusunda yardımcı olamayacağını belirtti.

Sak, "Bu uçaklara etkili bir koruma sağlayacak veya düşmanın hava savunma sistemini etkisiz hale getirecek araçlara sahip olmadığımız için Rus savaş uçakları ve hava savunma sistemleri için hedef haline gelecekler" dedi.