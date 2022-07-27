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HSK bir hakimi meslekten ihraç etti
HSK bir hakimi meslekten ihraç etti
Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T03:54+0300
2022-07-27T03:54+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hakim
ihraç
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) irtibatı ve iltisakı nedeniyle Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar'ı meslekten ihraç etti.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre HSK Genel Kurulu, 25 Temmuz'daki toplantısında Çınar'ın durumunu görüştü.Kurul, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda FETÖ ile iltisakı ve irtibatının bulunduğu sabit görülen Çınar'ın meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliği ile karar verdi.
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, ihraç, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

HSK bir hakimi meslekten ihraç etti

03:54 27.07.2022
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) irtibatı ve iltisakı nedeniyle Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar'ı meslekten ihraç etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre HSK Genel Kurulu, 25 Temmuz'daki toplantısında Çınar'ın durumunu görüştü.

Kurul, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda FETÖ ile iltisakı ve irtibatının bulunduğu sabit görülen Çınar'ın meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliği ile karar verdi.
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