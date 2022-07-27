https://tr.sputniknews.com/20220727/icisleri-bakani-soyludan-abd-buyukelciliginin-bassagligi-mesajina-tepki-hic-samimi-degil-1059215386.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil

Bakan Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T23:06+0300

2022-07-27T23:06+0300

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politika

süleyman soylu

pkk

ypg/pkk

abd

büyükelçilik

taziye

mesaj

tepki

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."

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süleyman soylu, pkk, ypg/pkk, abd, büyükelçilik, taziye, mesaj, tepki