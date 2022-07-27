https://tr.sputniknews.com/20220727/icisleri-bakani-soyludan-abd-buyukelciliginin-bassagligi-mesajina-tepki-hic-samimi-degil-1059215386.html
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil
Bakan Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T23:06+0300
2022-07-27T23:06+0300
2022-07-27T23:07+0300
politika
süleyman soylu
pkk
ypg/pkk
abd
büyükelçilik
taziye
mesaj
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bbd1c1169b313ff7978ac84badee145.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_01ae6b0627d05ea83c957ceab93661dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, pkk, ypg/pkk, abd, büyükelçilik, taziye, mesaj, tepki
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil
23:06 27.07.2022 (güncellendi: 23:07 27.07.2022) Abone ol
Bakan Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."