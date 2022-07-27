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İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil
Bakan Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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politika
süleyman soylu
pkk
ypg/pkk
abd
büyükelçilik
taziye
mesaj
tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."
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süleyman soylu, pkk, ypg/pkk, abd, büyükelçilik, taziye, mesaj, tepki

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin başsağlığı mesajına tepki: Hiç samimi değil

23:06 27.07.2022 (güncellendi: 23:07 27.07.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Bakan Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."
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