https://tr.sputniknews.com/20220727/kim-kardashian-ve-kylie-jenner-tepkili-instagrami-tiktok-degil-yeniden-instagram-yapin-1059184493.html
Kim Kardashian ve Kylie Jenner tepkili: Instagram'ı TikTok değil, yeniden Instagram yapın
Kim Kardashian ve Kylie Jenner tepkili: Instagram'ı TikTok değil, yeniden Instagram yapın
Sosyal medyanın en fazla takip edilen kişileri arasında yer alan Kim Kardashian ve kardeşi Kylie Jenner, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a tepki gösterdi... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T10:15+0300
2022-07-27T10:15+0300
2022-07-27T10:28+0300
yaşam
instagram
kim kardashian
kylie jenner
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Instagram'daki 360 milyon takipçisiyle, Christiano Ronaldo'dan sonra platformun en fazla takipçiye sahip ikincis kişisi olan Kylie Jenner ve 326 milyon takipçili Kim Kardashian Instagram'a tepki için aynı mesajı paylaştı.Ünlü kız kardeşler, Instagram hikayeleri üzerinden yayınladıkları mesajda, "Instagram'ı yeniden Instagram yapın. TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Ben yalnızca arkadaşlarımın tatlı fotoğraflarını görmek istiyorum. Saygılarımla, Herkes" ifadelerine yer verdi.Instagram, kısa video yayınlama özelliği olan Reels'i gün geçtikçe daha fazla ön plana çıkarıyor. Kardashian ve Jenner, açıklamasında ayrıca, Change.org sitesinde 22 Temmuz'da başlatılan bir imza kampanyasından bahsetti. Instagram'ın TikTok'tan farklı olması gerektiği savunulan imza kampanyası, Kardashian ve Jenner kardeşlerin paylaşımından sonra imzacı sayısını 140 bine yükseltti.Fotoğrafçı Tati Bruening tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:İkilinin yaptığı paylaşımlardan sonra açıklama yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri ise, platformun videolara öncelik vermeye devam edeceğini vurguladı. Mosseri, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220722/instagramda-yeni-donem-15-dakikadan-kisa-videolar-reels-olacak-1059008550.html
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instagram, kim kardashian, kylie jenner
Kim Kardashian ve Kylie Jenner tepkili: Instagram'ı TikTok değil, yeniden Instagram yapın
10:15 27.07.2022 (güncellendi: 10:28 27.07.2022) Abone ol
Sosyal medyanın en fazla takip edilen kişileri arasında yer alan Kim Kardashian ve kardeşi Kylie Jenner, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a tepki gösterdi. Instagram'ın gün geçtikçe daha fazla TikTok'a benzetilmeye çalıştığını söyleyen Kardashian ve Jenner, "Instagram'ı yeniden Instagram yapın" çağrısında bulundu.
Instagram'daki 360 milyon takipçisiyle, Christiano Ronaldo'dan sonra platformun en fazla takipçiye sahip ikincis kişisi olan Kylie Jenner ve 326 milyon takipçili Kim Kardashian Instagram'a tepki için aynı mesajı paylaştı.
Ünlü kız kardeşler, Instagram hikayeleri üzerinden yayınladıkları mesajda, "Instagram'ı yeniden Instagram yapın. TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Ben yalnızca arkadaşlarımın tatlı fotoğraflarını görmek istiyorum. Saygılarımla, Herkes" ifadelerine yer verdi.
Instagram, kısa video yayınlama özelliği olan Reels'i gün geçtikçe daha fazla ön plana çıkarıyor.
Kardashian ve Jenner, açıklamasında ayrıca, Change.org sitesinde 22 Temmuz'da başlatılan bir imza kampanyasından bahsetti. Instagram'ın TikTok'tan farklı olması gerektiği savunulan imza kampanyası, Kardashian ve Jenner kardeşlerin paylaşımından sonra imzacı sayısını 140 bine yükseltti.
Fotoğrafçı Tati Bruening
tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:
"TikTok'umuzun olmasının bir nedeni var ve bununla yüzleşelim, yüklenen tek [Instagram] reels'i yeniden yüklenmiş TikTok'lar ve dünyanın daha önce gördüğü içerikler. Eski ve bayatlamış içeriğin yenilikçi ve benzersiz yanı nedir? Hiç bir şey!"
İkilinin yaptığı paylaşımlardan sonra açıklama
yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri ise, platformun videolara öncelik vermeye devam edeceğini vurguladı. Mosseri, şöyle konuştu:
"Fotoğraflar ve videoya geçişimize dair çok fazla endişelerin olduğunu duyuyorum. Ancak şimdi açık olmak istiyorum, fotoğrafları destekleyeceğiz. Bu bizim mirasımızın bir parçası. Ancak yine açık olmak gerekirse, zaman içerisinde Instagram daha fazla videolarla alakalı olacak. Hiçbir şey yapmasak da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu yönelime eğilmek zorunda kalacağız."