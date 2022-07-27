https://tr.sputniknews.com/20220727/kim-kardashian-ve-kylie-jenner-tepkili-instagrami-tiktok-degil-yeniden-instagram-yapin-1059184493.html

Kim Kardashian ve Kylie Jenner tepkili: Instagram'ı TikTok değil, yeniden Instagram yapın

Kim Kardashian ve Kylie Jenner tepkili: Instagram'ı TikTok değil, yeniden Instagram yapın

Sosyal medyanın en fazla takip edilen kişileri arasında yer alan Kim Kardashian ve kardeşi Kylie Jenner, Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a tepki gösterdi... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T10:15+0300

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yaşam

instagram

kim kardashian

kylie jenner

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Instagram'daki 360 milyon takipçisiyle, Christiano Ronaldo'dan sonra platformun en fazla takipçiye sahip ikincis kişisi olan Kylie Jenner ve 326 milyon takipçili Kim Kardashian Instagram'a tepki için aynı mesajı paylaştı.Ünlü kız kardeşler, Instagram hikayeleri üzerinden yayınladıkları mesajda, "Instagram'ı yeniden Instagram yapın. TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Ben yalnızca arkadaşlarımın tatlı fotoğraflarını görmek istiyorum. Saygılarımla, Herkes" ifadelerine yer verdi.Instagram, kısa video yayınlama özelliği olan Reels'i gün geçtikçe daha fazla ön plana çıkarıyor. Kardashian ve Jenner, açıklamasında ayrıca, Change.org sitesinde 22 Temmuz'da başlatılan bir imza kampanyasından bahsetti. Instagram'ın TikTok'tan farklı olması gerektiği savunulan imza kampanyası, Kardashian ve Jenner kardeşlerin paylaşımından sonra imzacı sayısını 140 bine yükseltti.Fotoğrafçı Tati Bruening tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:İkilinin yaptığı paylaşımlardan sonra açıklama yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri ise, platformun videolara öncelik vermeye devam edeceğini vurguladı. Mosseri, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220722/instagramda-yeni-donem-15-dakikadan-kisa-videolar-reels-olacak-1059008550.html

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instagram, kim kardashian, kylie jenner