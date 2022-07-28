https://tr.sputniknews.com/20220728/abdde-george-floydun-olumu-nedeniyle-yargilanan-2-eski-polise-hapis-cezasi-1059220389.html

ABD’de George Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası

ABD’de George Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası

ABD'de, George Floyd'un ölümü ile ilgili davada yargılanan eski polis memuru J. Alexander Kueng 3 yıl, eski polis memuru Tou Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T02:18+0300

2022-07-28T02:18+0300

2022-07-28T02:18+0300

dünya

abd

george floyd

polis

hapis

hapis cezası

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104228/97/1042289799_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_a65e021074f5d626bdfee12743419b7f.jpg

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan 2 eski polis memurunun cezaları belli oldu.Geçtiğimiz şubat ayında Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Derek Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memuru J. Alexander Kueng ile Tou Thao hakkında karar verildi. Kueng 3 yıl, Thao ise 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thao ve Kueng ayrıca, ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık ile ikinci derece cinayete yardım ve yataklık etmek suçlamalarıyla ekim ayında eyalet mahkemesinde yargılanacak.Eski polis Lane 2.5 yıl hapis cezası almıştıOlay yerindeki dördüncü polis olan Lane, sadece bir federal suçlamadan suçlu bulunmuş, yargıç Lane'in olaydaki 'asgari rolünü' göz önüne alarak geçtiğimiz hafta 2.5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Floyd’un tutuklanması sırasında Derek Chauvin, Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamış, Thomas Lane, Floyd'un bacaklarını, Kueng gövdesini tutmuş, Thao ise yakınlarda durarak kalabalığın geride kalmasını sağlamıştı. Son cezaların açıklanması ile 4 eski polis memuru da hapis cezasına çarptırılmış oldu.Chauvin, eyalet ve federal hapis cezalarını aynı anda yatacakFloyd’un boynuna diziyle dakikalarca baskı uygulayan ve ölümüne neden olan Derek Chauvin ise, eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22.5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, george floyd, polis, hapis, hapis cezası, dava