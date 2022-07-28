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Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin telefon görüşmesi sona erdi: Görüşme 2 saat 17 dakika sürdü
Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin telefon görüşmesi sona erdi: Görüşme 2 saat 17 dakika sürdü
ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T18:34+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başlayan Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, 10.50'de (17.50) sona erdi.Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki 'saldırgan tavrının', ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna arası yaşananlara karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu.Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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Biden ile Çinli mevkidaşı Şi'nin telefon görüşmesi sona erdi: Görüşme 2 saat 17 dakika sürdü

18:34 28.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon, Eraldo PeresJoe Biden- Şi Cinping
Joe Biden- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon, Eraldo Peres
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ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başlayan Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, 10.50'de (17.50) sona erdi.
Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki 'saldırgan tavrının', ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna arası yaşananlara karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.
Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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