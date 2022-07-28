https://tr.sputniknews.com/20220728/hizli-modanin-bedeli-ingilterenin-kiyafet-copleri-gananin-sahillerine-vurdu-1059233907.html

'Hızlı moda'nın bedeli: İngiltere'nin kıyafet çöpleri Gana sahillerine vurdu

'Hızlı moda'nın bedeli: İngiltere'nin kıyafet çöpleri Gana sahillerine vurdu

İngiltere'de kullanılıp atılmış kıyafetlerin yurtdışına çöp olarak ihraç edilmesi, çevreye ağır bir maliyet ödetiyor. Batı Afrika ülkesi Gana'da çekilen... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T13:17+0300

2022-07-28T13:17+0300

2022-07-28T13:22+0300

yaşam

ingiltere

gana

atık

ihraç

kıyafet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058548063_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3c37cc9cfc56363e7cbe48248266916.jpg

En yeni, en son moda ürünleri, uygun fiyatlarla şık mağazalarda müşteriyle buluşturmak olarak tanımlanan 'hızlı moda'nın yarattığı sonuçların somut örneği son olarak Batı Afrika ülkesi Gana'da görüntülendi. İngiltere'deki tüketicilerin artık kullanmak istemediği kıyafet miktarı fazla artış gösterdiği için bu kıyafetlerin yüzde 70'i yurtdışına atık olarak gönderiliyor. Gönderilen kıyafetler ise düşük kaliteye sahip olmaları nedeniyle yurtdışında yeniden satılamıyor.Gana'nın Accra kenti kıyılarında çekilen fotoğraflar, İngiltere'deki 'hızlı moda'nın doğaya maliyetini gözler önüne serdi. Çevre uzmanlarına göre İngiltere'den gönderilen ikinci el kıyafetler Gana'nın sahillerini, denizini ve nehirlerini kirletiyor.Üstelik İngiltere'deki 'hızlı moda'nın tek kurbanı Gana değil. Her yıl 39 tona yakın atık kıyafet, Şili'deki Atacama çölüne atılıyor.Dünyanın en büyük atık kıyafet ihracatçısı ülkesi ABD. İngiltere ise bu listede ikinci sırada yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211109/hizli-moda-silinin-atacama-colunu-dev-bir-copluge-donusturdu-1050627089.html

ingiltere

gana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, gana, atık, ihraç, kıyafet