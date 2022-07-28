https://tr.sputniknews.com/20220728/hizli-modanin-bedeli-ingilterenin-kiyafet-copleri-gananin-sahillerine-vurdu-1059233907.html
'Hızlı moda'nın bedeli: İngiltere'nin kıyafet çöpleri Gana sahillerine vurdu
'Hızlı moda'nın bedeli: İngiltere'nin kıyafet çöpleri Gana sahillerine vurdu
İngiltere'de kullanılıp atılmış kıyafetlerin yurtdışına çöp olarak ihraç edilmesi, çevreye ağır bir maliyet ödetiyor. Batı Afrika ülkesi Gana'da çekilen... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:17+0300
2022-07-28T13:17+0300
2022-07-28T13:22+0300
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ingiltere
gana
atık
ihraç
kıyafet
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En yeni, en son moda ürünleri, uygun fiyatlarla şık mağazalarda müşteriyle buluşturmak olarak tanımlanan 'hızlı moda'nın yarattığı sonuçların somut örneği son olarak Batı Afrika ülkesi Gana'da görüntülendi. İngiltere'deki tüketicilerin artık kullanmak istemediği kıyafet miktarı fazla artış gösterdiği için bu kıyafetlerin yüzde 70'i yurtdışına atık olarak gönderiliyor. Gönderilen kıyafetler ise düşük kaliteye sahip olmaları nedeniyle yurtdışında yeniden satılamıyor.Gana'nın Accra kenti kıyılarında çekilen fotoğraflar, İngiltere'deki 'hızlı moda'nın doğaya maliyetini gözler önüne serdi. Çevre uzmanlarına göre İngiltere'den gönderilen ikinci el kıyafetler Gana'nın sahillerini, denizini ve nehirlerini kirletiyor.Üstelik İngiltere'deki 'hızlı moda'nın tek kurbanı Gana değil. Her yıl 39 tona yakın atık kıyafet, Şili'deki Atacama çölüne atılıyor.Dünyanın en büyük atık kıyafet ihracatçısı ülkesi ABD. İngiltere ise bu listede ikinci sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211109/hizli-moda-silinin-atacama-colunu-dev-bir-copluge-donusturdu-1050627089.html
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ingiltere, gana, atık, ihraç, kıyafet
'Hızlı moda'nın bedeli: İngiltere'nin kıyafet çöpleri Gana sahillerine vurdu
13:17 28.07.2022 (güncellendi: 13:22 28.07.2022) Abone ol
İngiltere'de kullanılıp atılmış kıyafetlerin yurtdışına çöp olarak ihraç edilmesi, çevreye ağır bir maliyet ödetiyor. Batı Afrika ülkesi Gana'da çekilen fotoğraflar, 'hızlı moda'nın doğaya verdiği zararı gözler önüne serdi.
En yeni, en son moda ürünleri, uygun fiyatlarla şık mağazalarda müşteriyle buluşturmak olarak tanımlanan 'hızlı moda'nın yarattığı sonuçların somut örneği son olarak Batı Afrika ülkesi Gana'da görüntülendi.
İngiltere'deki tüketicilerin artık kullanmak istemediği kıyafet miktarı fazla artış gösterdiği için bu kıyafetlerin yüzde 70'i yurtdışına atık olarak gönderiliyor. Gönderilen kıyafetler ise düşük kaliteye sahip olmaları nedeniyle yurtdışında yeniden satılamıyor.
Gana'nın Accra kenti kıyılarında çekilen fotoğraflar, İngiltere'deki 'hızlı moda'nın doğaya maliyetini gözler önüne serdi.
Çevre uzmanlarına göre İngiltere'den gönderilen ikinci el kıyafetler Gana'nın sahillerini, denizini ve nehirlerini kirletiyor.
Üstelik İngiltere'deki 'hızlı moda'nın tek kurbanı Gana değil. Her yıl 39 tona yakın atık kıyafet, Şili'deki Atacama çölüne atılıyor.
Dünyanın en büyük atık kıyafet ihracatçısı ülkesi ABD. İngiltere ise bu listede ikinci sırada yer alıyor.