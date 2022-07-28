https://tr.sputniknews.com/20220728/istanbulda-geri-donusum-tesisinde-yangin-1059253965.html

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T23:18+0300

2022-07-28T23:18+0300

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türkiye

avcılar

istanbul

geri dönüşüm

yangın

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Avcılar'da 22.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220728/marmariste-yerlesim-yerlerine-yakin-ormanlik-alanda--yangin-1059246888.html

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avcılar, istanbul, geri dönüşüm, yangın