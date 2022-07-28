https://tr.sputniknews.com/20220728/istanbulda-geri-donusum-tesisinde-yangin-1059253965.html
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T23:18+0300
2022-07-28T23:18+0300
2022-07-28T23:18+0300
türkiye
avcılar
istanbul
geri dönüşüm
yangın
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Avcılar'da 22.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/marmariste-yerlesim-yerlerine-yakin-ormanlik-alanda--yangin-1059246888.html
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avcılar, istanbul, geri dönüşüm, yangın
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Avcılar'da 22.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.