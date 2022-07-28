https://tr.sputniknews.com/20220728/los-angelesa-goturulmek-uzere-yuklenen-16-tondan-fazla-kokain-mexico-cityde-yakalandi-1059222082.html

Los Angeles’a götürülmek üzere yüklenen 1.6 tondan fazla kokain, Mexico City’de yakalandı

Los Angeles’a götürülmek üzere yüklenen 1.6 tondan fazla kokain, Mexico City’de yakalandı

Meksikalı yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrine götürülmek üzere Kolombiya’dan yüklenen 1.6 tondan fazla kokain ele geçirildiğini bildirdi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T05:15+0300

2022-07-28T05:15+0300

2022-07-28T05:16+0300

dünya

kokain

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operasyon

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mexico city

los angeles

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Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı güvenlik güçleri ve Mexico City Başsavcılığı birimleri tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda Mexico City’de bir tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş bin 680 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirildi. Ele geçirilen kokainin birer kiloluk paketler halinde Kolombiya’dan yüklendiği, bir kısmının Mexico City‘ye, kalan kısmının ise ABD’nin Los Angeles şehrine götürülmek istendiği belirtildi.Yetkililer, 80’den fazla güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda ayrıca Meksika vatandaşı 4 kişinin de gözaltına alındığını, zanlılardan 3’ünün ise zaten sabıka kaydının bulunduğunu bildirdi.Basın toplantısında konuşan Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch, yapılan operasyonla uyuşturucu kartellerinin finansal yapısına büyük bir darbe indirildiğine dikkat çekerken, ele geçirilen bin 680 kilogram kokainin Mexico City’de şimdiye kadar yakalanan en büyük miktar olduğunu ifade etti. Bakan Harfuch, uyuşturucunun Sinaloa ve Durango eyaletlerinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ait olduğunu belitti ancak kartelin ismini vermedi.Organize suç örgütleri hakkında haberler yapan Meksikalı bir gazeteci ise, kokanin ABD’de tutuklu bulunan ünlü uyuşturucu baronu 'El Chapo' Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa Karteli’ne ait olduğunu iddia etti.Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 610 bin dolar) olduğu belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220727/meksikada-tarihi-uyusturucu-operasyonu-15-tondan-fazla-kokain-ele-gecirildi-1059180807.html

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kokain, uyuşturucu, operasyon, abd, mexico city, los angeles