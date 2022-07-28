https://tr.sputniknews.com/20220728/tartistigi-surucu-ve-yayalari-ezdi-1si-agir-2-kisi-yarali-1059236769.html
Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı
Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı
İstanbul Beylikdüzü’nde bir sürücü, tartıştığı diğer sürücü ve yayaları ezdi. Olayda sürücü Selami Kurt ağır yaralandı, kaldırımda yürüyen bir kişinin de ayağı... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T14:36+0300
2022-07-28T14:36+0300
2022-07-28T14:36+0300
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Beylikdüzü’nde iki otomobil sürücüsü yol tartışmasına girdi. Otomobilde bulunan sürücü ve beraberindekiler araçtan inerek, ailesiyle birlikte kendi aracında bulunan diğer sürücünün üzerine yürüdü. Bu durum karşısında sinir krizi geçiren araç sürücüsü, otomobilini aydınlatma direğine çarptı.Daha sonra otomobiliyle geri gelen sürücü, kaldırımda yürüyen yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda kaldırımda bulunan bazı yayalar yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan olayla ilgili işlem başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220403/tem-otoyolunda-tir-surucusu-geri-manevra-yaptiran-babasini-ezdi-1055273856.html
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türkiye, istanbul, trafik, sinir, kavga
Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı
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İstanbul Beylikdüzü’nde bir sürücü, tartıştığı diğer sürücü ve yayaları ezdi. Olayda sürücü Selami Kurt ağır yaralandı, kaldırımda yürüyen bir kişinin de ayağı kırıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Kurt’un eşinin sinir krizi geçirdiği ve otomobildeki sürücüye saldırdığı görülüyor.
Beylikdüzü’nde iki otomobil sürücüsü yol tartışmasına girdi.
Otomobilde bulunan sürücü ve beraberindekiler araçtan inerek, ailesiyle birlikte kendi aracında bulunan diğer sürücünün üzerine yürüdü.
Bu durum karşısında sinir krizi geçiren araç sürücüsü, otomobilini aydınlatma direğine çarptı.
Daha sonra otomobiliyle geri gelen sürücü, kaldırımda yürüyen yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda kaldırımda bulunan bazı yayalar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, yaşanan olayla ilgili işlem başlattı.