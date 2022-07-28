https://tr.sputniknews.com/20220728/tartistigi-surucu-ve-yayalari-ezdi-1si-agir-2-kisi-yarali-1059236769.html

Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı

Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir sürücü, tartıştığı diğer sürücü ve yayaları ezdi. Olayda sürücü Selami Kurt ağır yaralandı, kaldırımda yürüyen bir kişinin de ayağı... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T14:36+0300

2022-07-28T14:36+0300

2022-07-28T14:36+0300

türkiye

türkiye

istanbul

trafik

sinir

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059236171_166:0:1078:513_1920x0_80_0_0_305bbc7c2ba1df145def4be592453d64.png

Beylikdüzü’nde iki otomobil sürücüsü yol tartışmasına girdi. Otomobilde bulunan sürücü ve beraberindekiler araçtan inerek, ailesiyle birlikte kendi aracında bulunan diğer sürücünün üzerine yürüdü. Bu durum karşısında sinir krizi geçiren araç sürücüsü, otomobilini aydınlatma direğine çarptı.Daha sonra otomobiliyle geri gelen sürücü, kaldırımda yürüyen yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda kaldırımda bulunan bazı yayalar yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan olayla ilgili işlem başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220403/tem-otoyolunda-tir-surucusu-geri-manevra-yaptiran-babasini-ezdi-1055273856.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, trafik, sinir, kavga