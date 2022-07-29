https://tr.sputniknews.com/20220729/cocuk-var-yavas-git-uyarisina-silah-cekildi-markete-siginarak-kurtuldular-1059279952.html
'Çocuk var yavaş git' uyarısına silah çekildi: Markete sığınarak kurtuldular
'Çocuk var yavaş git' uyarısına silah çekildi: Markete sığınarak kurtuldular
İstanbul'da çocuğu ile yolda yürüyen baba ve akrabası, yanlarından hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı ve 'Çocuk var yavaş' dedi. Otomobildekiler uyarıya... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T15:42+0300
2022-07-29T15:42+0300
2022-07-29T16:09+0300
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kağıthane
silah
bireysel silahlanma
polis
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Kağıthane’de yol kenarında çocuğu ve ve eniştesi ile yürüyen Erdal Ö.'nün yanından hızla bir otomobil geçti. Erdal Ö'nün Şükrü A. da otomobildekileri yavaş gitmesi yönünde uyardı. Bu sırada eniştesiyle araçtakiler arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.Baba oğlunu alarak markete sığındıBunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı. Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.’nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.Zanlı yakalandıİhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandalara yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html
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istanbul, kağıthane, silah, bireysel silahlanma, polis
'Çocuk var yavaş git' uyarısına silah çekildi: Markete sığınarak kurtuldular
15:42 29.07.2022 (güncellendi: 16:09 29.07.2022) Abone ol
İstanbul'da çocuğu ile yolda yürüyen baba ve akrabası, yanlarından hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyardı ve 'Çocuk var yavaş' dedi. Otomobildekiler uyarıya sinirlendi, çocuk ve babayı takip edip markette silah çekti ardından da defalarca havaya ateş açtı.
Kağıthane’de yol kenarında çocuğu ve ve eniştesi ile yürüyen Erdal Ö.'nün yanından hızla bir otomobil geçti. Erdal Ö'nün Şükrü A. da otomobildekileri yavaş gitmesi yönünde uyardı.
Bu sırada eniştesiyle araçtakiler arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.
Baba oğlunu alarak markete sığındı
Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı. Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.’nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.
Zanlı yakalandı
İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandalara yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi.
Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.