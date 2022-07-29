Ekonomist Erbaş: Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor

“Merkez Bankası diyor ki seneye petrolün ortalama fiyatı 73 dolar olacak, Rusya-Ukrayna meselesi çözülecek, bizim kur aşağı doğru gelecek, resesyon endişesiyle dünya küçülürken fiyatlar talep azaldığı için aşağı doğru gelecek. Benim enflasyon da bu sene sonunda yüzde 60 olacak, seneye de sadece bu değişiklikler sonrası yüzde 20 olacak. Birde cari fazla vereceğiz. Bütün bu iyimserlikler gerçekleşse bile sadece bunlarla ilgili bir enflasyonu yüzde 20’de beklemek yüzde 70-80 bir enflasyonda çok zor bir ihtimaldir. Şunu beklerdim: Seneye de yüzde 40 bir enflasyon söylediniz ve bir enflasyon raporu geldi, daha düşük bir enflasyon gösteriyor. Aşağı doğru revize yaparsınız. Neden çünkü böyle olduğu zaman piyasa, toplantıya da orana da uzak kalıyor. Bunu kendi projeksiyonları içine eklemiyor. Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor. Kimse seneye yüzde 20 enflasyonla şirketlerinin, yatırımlarının büyümesini büyük ihtimalle değerlendirmeyecektir.”