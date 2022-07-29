https://tr.sputniknews.com/20220729/ekonomist-erbas-politika-faizi-gibi-enflasyon-beklentisi-de-hesaplamalarin-disinda-kaliyor-1059272043.html
Ekonomist Erbaş: Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor
Ekonomist Erbaş: Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor
Ekonomist Erbaş, Merkez Bankası’nın 2023 tahminleri konusunda “Enflasyonu yüzde 20’de beklemek yüzde 70-80 bir enflasyonda çok zor bir ihtimaldir. Böyle olduğu... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T13:13+0300
2022-07-29T13:13+0300
2022-07-29T13:13+0300
seyir hali
türkiye
yücel tonguç erbaş
enflasyon
merkez bankası
faiz
abd
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Ekonomist Erbaş: Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor
Ekonomist Erbaş: Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, ABD ve Türkiye merkez bankalarının ekonomiye bakış açılarını ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahminlerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Erbaş, ABD ve Türkiye merkez bankalarının ekonomiye karşı tutumunu “Amerikanın faizi arttırması, büyüme tarafında düşüş çıkmasından kaynaklı teknik ya da değil resesyon, bizim Merkez Bankamızın dünkü enflasyon raporunda enflasyon beklentisini yüzde 60’a çekmesi ve benzer söylemlerle düşeceğini söylemesi Aralık ayından itibaren beklenen şeylerdi. Amerika önce kalıcı enflasyonu kabul etmedi. ‘Resesyondayız’ söylemini kabul etmiyor. Biz de enflasyonun geçici olacağını, belirli zaman aralıklarında düşeceğini düşünüyorduk. Gördüğümüz o ki Merkez Bankası’nın politikalarında faiz belli noktada kalacak. Onun haricinde ne olursa içerde ya da dışarda ona göre enflasyonun düşeceğini tahmin eden projeksiyonlar var” diye açıkladı.‘Bütün bu iyimserlikler gerçekleşse bile seneye enflasyonu yüzde 20’de beklemek çok zor bir ihtimaldir’‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2023’te yüzde 19 enflasyon hedefi makul mü’ sorusunu Erbaş, şöyle cevapladı:
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Ali Çağatay
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
türkiye, yücel tonguç erbaş, enflasyon, merkez bankası, faiz, abd, аудио
Ekonomist Erbaş: Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor
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Ekonomist Erbaş, Merkez Bankası’nın 2023 tahminleri konusunda “Enflasyonu yüzde 20’de beklemek yüzde 70-80 bir enflasyonda çok zor bir ihtimaldir. Böyle olduğu zaman piyasa, toplantıya da orana da uzak kalıyor. Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor” ifadelerini kullandı.
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, ABD ve Türkiye merkez bankalarının ekonomiye bakış açılarını ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahminlerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Erbaş, ABD ve Türkiye merkez bankalarının ekonomiye karşı tutumunu “Amerikanın faizi arttırması, büyüme tarafında düşüş çıkmasından kaynaklı teknik ya da değil resesyon, bizim Merkez Bankamızın dünkü enflasyon raporunda enflasyon beklentisini yüzde 60’a çekmesi ve benzer söylemlerle düşeceğini söylemesi Aralık ayından itibaren beklenen şeylerdi. Amerika önce kalıcı enflasyonu kabul etmedi. ‘Resesyondayız’ söylemini kabul etmiyor. Biz de enflasyonun geçici olacağını, belirli zaman aralıklarında düşeceğini düşünüyorduk. Gördüğümüz o ki Merkez Bankası’nın politikalarında faiz belli noktada kalacak. Onun haricinde ne olursa içerde ya da dışarda ona göre enflasyonun düşeceğini tahmin eden projeksiyonlar var” diye açıkladı.
‘Bütün bu iyimserlikler gerçekleşse bile seneye enflasyonu yüzde 20’de beklemek çok zor bir ihtimaldir’
‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2023’te yüzde 19 enflasyon hedefi makul mü’ sorusunu Erbaş, şöyle cevapladı:
“Merkez Bankası diyor ki seneye petrolün ortalama fiyatı 73 dolar olacak, Rusya-Ukrayna meselesi çözülecek, bizim kur aşağı doğru gelecek, resesyon endişesiyle dünya küçülürken fiyatlar talep azaldığı için aşağı doğru gelecek. Benim enflasyon da bu sene sonunda yüzde 60 olacak, seneye de sadece bu değişiklikler sonrası yüzde 20 olacak. Birde cari fazla vereceğiz. Bütün bu iyimserlikler gerçekleşse bile sadece bunlarla ilgili bir enflasyonu yüzde 20’de beklemek yüzde 70-80 bir enflasyonda çok zor bir ihtimaldir. Şunu beklerdim: Seneye de yüzde 40 bir enflasyon söylediniz ve bir enflasyon raporu geldi, daha düşük bir enflasyon gösteriyor. Aşağı doğru revize yaparsınız. Neden çünkü böyle olduğu zaman piyasa, toplantıya da orana da uzak kalıyor. Bunu kendi projeksiyonları içine eklemiyor. Politika faizi gibi enflasyon beklentisi de hesaplamaların dışında kalıyor. Kimse seneye yüzde 20 enflasyonla şirketlerinin, yatırımlarının büyümesini büyük ihtimalle değerlendirmeyecektir.”