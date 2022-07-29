https://tr.sputniknews.com/20220729/ithal-elektrikli-otoya-ek-vergi-teslayi-da-vurdu-togga-avantaj-saglayacak-1059262485.html

İthal elektrikli otoya ek vergi Tesla'yı da vurdu: TOGG'a avantaj sağlayacak

İthal elektrikli otoya ek vergi Tesla'yı da vurdu: TOGG'a avantaj sağlayacak

İthal elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi, başta Çin ve Japonya olmak üzere Uzakdoğu’dan gelen elektrikli otomobillerin satış fiyatını... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T08:11+0300

2022-07-29T08:11+0300

2022-07-29T08:11+0300

ekonomi

elektrikli otomobil

togg

vergi

tesla

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Serbest Ticaret Anlaşması veya Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olmayan ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Kanada, Vietnam gibi ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi Yeni düzenleme özellikle son dönemde satışı hızla artan Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye’ye ithal edilen elektrikli otomobillerin fiyatlarını yukarı çekecek.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 GTİP kodlu “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak. GTS, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlamalarını veya indirmelerini öngörüyor.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, alınan karar, AB, EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan (İsrail, Güney Kore, Fas, Tunus gibi 24 ülke) ülkelerden gelen elektrikli araçları etkilemeyecek. Ancak, başta Çin olmak üzere Japonya, Hindistan ve Vietnam'dan Türkiye’ye getirilmesi planlanan elektrikli araçların fiyatları değişecek. Buna göre son dönemde ithalatın arttığı Çin’den gelen elektrikli araçlardan alınan gümrük vergisi oranı yüzde 20’ye çıkmış oldu. Ek vergi Türkiye’de satışa sunulan ilk ve tek tam elektrikli Japon otomobil Subaru’nun fiyatını da etkileyecek. Diğer yandan, Toyota ve Honda gibi diğer markalar da elektrikli araçlarını Türkiye pazarına sunma hazırlığı yapıyordu.Togg’a avantaj sağlayacakSektör temsilcileri, alınan bu kararın Uzakdoğu’dan gelecek markaların Türkiye pazarındaki rekabetçiliğini etkileyebileceğini vurguladı. Bazı sektör temsilcilerine göre, bu ek vergi önümüzdeki yıl satışa sunulacak Togg’a da avantaj sağlayacak. Türkiye’de şu anda resmi olarak distribütörlüğü bulunan MG, Seres ve Skywell olmak üzere üç Çinli elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor.Hürriyet'in aktardığına göre, uzmanlar, alınan bu kararın Uzakdoğu’dan gelecek markaların Türkiye pazarındaki rekabetçiliğini etkileyebileceğini söylerken, “Özellikle Çin elektrikli araçlar alanında uzun yıllardır çalışmalar yapıyor. Düşük maliyetli elektrikli araçlarla pazarları domine ediyorlar. Dolayısıyla, Çin’den gelecek araçlardan artık yüzde 20 vergi alınacak olması Türkiye pazarındaki rekabetçiliklerini etkileyecektir. Tabi ki, bu durumu doğrudan Togg’a bağlamak doğru olmaz ama uzun vadede Togg için özellikle iç pazarda avantaj sağlayabilir” yorumunda bulundu.Türkiye’de şu anda resmi olarak distribütörlüğü bulunan MG, Seres ve Skywell olmak üzere 3 Çinli elektrikli otomobil üreticisi var. Söz konusu markalardan MG’nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin Hürriyet’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni vergi düzenlemesi doğal olarak fiyatlara aynı mertebede yansır. Orta uzun vadede ise Uzakoğu’dan gelen ve bundan sonra gelmesi planlanan markaların iştahını azaltır. Özellikle Avrupa’da elektrikli araçlara olan talebin çok kuvvetli olduğu bu dönemde, üreticiler daha kârlı olacağını düşünerek önceliği Avrupa pazarlarına verirler ve Türkiye’deki elektrikli araç pazarına daha az ilgi gösterirler diye düşünüyorum.”Tesla satışlarına bir darbe dahaUzak Doğu ülkelerinden ithal edilen elektrikli araçlara getirilen ilave yüzde 10 ek vergi, kısa süre önce Türkiye ofisini açan Tesla’yı da vurdu. Şangay’da üretilen Model 3 ilave yüzde 20 ek vergi ile Türkiye’ye gelecek. Model Y ise Tesla’nın Berlin fabrikasından geleceği için o araçta sıkıntı olmayacak. ABD’den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 60 ek vergi nedeniyle bu ülkeden Türkiye’ye yapılan siparişler zaten durmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220728/elektrikli-otomobile-ilave-gumruk-vergisi-getirildi-1059223033.html

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elektrikli otomobil, togg, vergi, tesla