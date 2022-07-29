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https://tr.sputniknews.com/20220729/liberyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1059259137.html
Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası
Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası
Batı Afrika ülkesi Liberya'da ilkmaymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T01:57+0300
2022-07-29T01:57+0300
dünya
liberya
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
salgın
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Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada; ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka 'salgına karşı daha dikkatli olunması' çağrısında bulundu.Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü" ifadelerini kullandı.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Şu ana kadar Afrika’da beş kişinin ölümüne neden olan ve yakın temasla bulaştığı bilinen virüs, ciltte lezyonlara ve grip benzeri semptomlara sebep oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-yuzde-70i-avrupa-yuzde-25i-amerikada-olmak-uzere-maymun-cicegi-virusu-vakalari-18-bini-asti-1059210535.html
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liberya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı, salgın

Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası

01:57 29.07.2022
© AAMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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Batı Afrika ülkesi Liberya'da ilkmaymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada; ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.
Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka 'salgına karşı daha dikkatli olunması' çağrısında bulundu.
Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü" ifadelerini kullandı.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Şu ana kadar Afrika’da beş kişinin ölümüne neden olan ve yakın temasla bulaştığı bilinen virüs, ciltte lezyonlara ve grip benzeri semptomlara sebep oluyor.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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27 Temmuz, 19:02
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