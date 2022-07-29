https://tr.sputniknews.com/20220729/liberyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1059259137.html

Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası

Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası

Batı Afrika ülkesi Liberya'da ilkmaymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T01:57+0300

2022-07-29T01:57+0300

2022-07-29T01:57+0300

dünya

liberya

maymun çiçeği virüsü

vaka

vaka sayısı

salgın

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Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada; ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka 'salgına karşı daha dikkatli olunması' çağrısında bulundu.Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü" ifadelerini kullandı.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Şu ana kadar Afrika’da beş kişinin ölümüne neden olan ve yakın temasla bulaştığı bilinen virüs, ciltte lezyonlara ve grip benzeri semptomlara sebep oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-yuzde-70i-avrupa-yuzde-25i-amerikada-olmak-uzere-maymun-cicegi-virusu-vakalari-18-bini-asti-1059210535.html

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liberya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı, salgın