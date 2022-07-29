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Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı
Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı
İngiltere'nin Manchester City Kulübü, maçlar sırasında taraftarların fizyolojik ve duygusal tepkilerini ölçmek amacıyla akıllı atkı uygulamasını başlatıyor. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T16:04+0300
2022-07-29T16:04+0300
dünya
manchester city
taraftar
ingiltere
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Teknoloji ortağı Cisco ile iş birliği yapan Manchester City Kulübü, futbol maçlarının taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkilerini gözlemlemeye yarayacak bir atkı çıkardı.Atkının boyun kısmına gelecek şekilde yerleştirilen EmotiBit biyosensörü sayesinde taraftarların kalp atış hızı, vücut ısısı ve duygusal durumu gibi anlık veriler elde edilecek.Kaçan penaltı ve son dakika golleri gibi farklı durumlarda toplanacak veriler, kulübün gelecekte taraftarlar için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayacak.Akıllı atkılar, 2022-23 sezonunda sınırlı sayıda Manchester City taraftarına sunulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220728/uefa-fenerbahce-taraftarinin-uygunsuz-davranisi-sebebiyle-sorusturma-baslatti-1059245312.html
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manchester city, taraftar, ingiltere

Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı

16:04 29.07.2022
© REUTERS / Jon SuperManchester City
Manchester City - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© REUTERS / Jon Super
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İngiltere'nin Manchester City Kulübü, maçlar sırasında taraftarların fizyolojik ve duygusal tepkilerini ölçmek amacıyla akıllı atkı uygulamasını başlatıyor.
Teknoloji ortağı Cisco ile iş birliği yapan Manchester City Kulübü, futbol maçlarının taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkilerini gözlemlemeye yarayacak bir atkı çıkardı.
Atkının boyun kısmına gelecek şekilde yerleştirilen EmotiBit biyosensörü sayesinde taraftarların kalp atış hızı, vücut ısısı ve duygusal durumu gibi anlık veriler elde edilecek.
Kaçan penaltı ve son dakika golleri gibi farklı durumlarda toplanacak veriler, kulübün gelecekte taraftarlar için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayacak.
Akıllı atkılar, 2022-23 sezonunda sınırlı sayıda Manchester City taraftarına sunulacak.
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