https://tr.sputniknews.com/20220729/moskovada-hostelde-yangin-8-olu-4-yarali--1059260658.html
Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'da çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T04:33+0300
2022-07-29T04:33+0300
2022-07-29T04:33+0300
dünya
moskova
hostel
yangın
ölü
yaralı
ağır yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059260750_0:135:2359:1462_1920x0_80_0_0_78585df8570b49615d79048d8fd10c1e.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'nın güneydoğusunda bir hostelde yangın çıktığı belirtildi. Soruşturma Komitesi'ne göre, Brateyevo Bölgesi'ndeki hostelde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Komiteden yapılan açıklamada, ölümlerin başlıca sebebinin pencerelere takılı olan demirlikler olduğu ifade edildi. Hostelde yangın alarmının bulunduğu ancak çalışır vaziyette olmadığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220728/istanbulda-geri-donusum-tesisinde-yangin-1059253965.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059260750_114:0:2245:1598_1920x0_80_0_0_6fd51cb812c7441d0dda7a75b6fa3df1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moskova, hostel, yangın, ölü, yaralı, ağır yaralı
Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'da çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'nın güneydoğusunda bir hostelde yangın çıktığı belirtildi.
Soruşturma Komitesi'ne göre, Brateyevo Bölgesi'ndeki hostelde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Komiteden yapılan açıklamada, ölümlerin başlıca sebebinin pencerelere takılı olan demirlikler olduğu ifade edildi.
Hostelde yangın alarmının bulunduğu ancak çalışır vaziyette olmadığı belirtildi.