https://tr.sputniknews.com/20220729/moskovada-hostelde-yangin-8-olu-4-yarali--1059260658.html

Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı

Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'da çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T04:33+0300

2022-07-29T04:33+0300

2022-07-29T04:33+0300

dünya

moskova

hostel

yangın

ölü

yaralı

ağır yaralı

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'nın güneydoğusunda bir hostelde yangın çıktığı belirtildi. Soruşturma Komitesi'ne göre, Brateyevo Bölgesi'ndeki hostelde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Komiteden yapılan açıklamada, ölümlerin başlıca sebebinin pencerelere takılı olan demirlikler olduğu ifade edildi. Hostelde yangın alarmının bulunduğu ancak çalışır vaziyette olmadığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220728/istanbulda-geri-donusum-tesisinde-yangin-1059253965.html

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moskova, hostel, yangın, ölü, yaralı, ağır yaralı