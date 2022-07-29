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https://tr.sputniknews.com/20220729/moskovada-hostelde-yangin-8-olu-4-yarali--1059260658.html
Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'da çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T04:33+0300
2022-07-29T04:33+0300
dünya
moskova
hostel
yangın
ölü
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ağır yaralı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'nın güneydoğusunda bir hostelde yangın çıktığı belirtildi. Soruşturma Komitesi'ne göre, Brateyevo Bölgesi'ndeki hostelde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Komiteden yapılan açıklamada, ölümlerin başlıca sebebinin pencerelere takılı olan demirlikler olduğu ifade edildi. Hostelde yangın alarmının bulunduğu ancak çalışır vaziyette olmadığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220728/istanbulda-geri-donusum-tesisinde-yangin-1059253965.html
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moskova, hostel, yangın, ölü, yaralı, ağır yaralı

Moskova'da hostelde yangın: 8 ölü, 4 yaralı

04:33 29.07.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya - İtfaiye
Rusya - İtfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'da çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'nın güneydoğusunda bir hostelde yangın çıktığı belirtildi.
Soruşturma Komitesi'ne göre, Brateyevo Bölgesi'ndeki hostelde çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Komiteden yapılan açıklamada, ölümlerin başlıca sebebinin pencerelere takılı olan demirlikler olduğu ifade edildi.
Hostelde yangın alarmının bulunduğu ancak çalışır vaziyette olmadığı belirtildi.
İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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