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Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü
Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, Saim Baş tabancayla vurularak öldürüldü. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T16:17+0300
2022-07-29T16:17+0300
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İzmir'de Karataş'taki Gün Batımı İskelesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı. Olayın ardından iskeleden ayrılan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek tabancasını ateşledi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saim Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Tedaviye alınan Baş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Baş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220703/esini-vurdu-ayni-silahla-intihar-etti-1058240188.html
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türkiye, izmir, konak, silah, cinayet

Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü

16:17 29.07.2022
© DHAOlta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü
Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© DHA
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İzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, Saim Baş tabancayla vurularak öldürüldü.
İzmir'de Karataş'taki Gün Batımı İskelesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı. Olayın ardından iskeleden ayrılan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek tabancasını ateşledi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saim Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Baş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Baş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Yasin Serin, kayınvalidesinin de olduğu sırada evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, ardından aynı silahla intihar etti. Adam hayatını kaybederken kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
TÜRKİYE
Eşini vurdu, aynı silahla intihar etti
3 Temmuz, 00:49
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