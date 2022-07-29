https://tr.sputniknews.com/20220729/tiktoklasmakla-elestirilen-instagramdan-geri-adim-1059262837.html
TikTok'laşmakla eleştirilen Instagram'dan geri adım
TikTok'laşmakla eleştirilen Instagram'dan geri adım
Gelirinde ilk kez düşüş açıklayan Meta'ya bağlı ve 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, fotoğraf uygulaması olmaktan çıkıp... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T09:52+0300
2022-07-29T09:52+0300
2022-07-29T09:52+0300
yaşam
instagram
meta
adam mosseri
kylie jenner
tiktok
kim kardashian
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Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi TV ünlülerinin de büyük tepki gösterdiği Instagram paylaşımların tam ekran gösterilmesi gibi test edilen bazı özellikleri geri alacaklarını duyurdu. Kullanıcıların ana sayfasının hiç takip etmedikleri hesapların videolarıyla dolup taşmasına yol açan algoritma değişikliğinde de aceleci davranılmayacak. Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, Platformer sitesine verdiği demeçte, "Risk aldığımıza memnunum. Arada bir başarısız olmuyorsak yeterince büyük düşünmüyoruz ya da cesur davranmıyoruz demektir" ifadelerini kullandı. Bu tepkilerden ders çıkaracaklarını söyleyen ve kullanıcı verilerinin kötüye gittiğini belirten Mosseri yeni fikirlerle döneceklerinin de altını çizdi. 361 milyon takipçiyle Instagram'ın en çok takip edilen üçüncü hesabı olan Kylie Jenner ile yedinci sıradaki kız kardeşi Kim Kardashian (326 milyon takipçi) 'Instagram'ı yeniden Instagram yapın' çağrısı yapmıştı. The Daily Show sunucusu Trevor Noah da değişiklikleri eleştirenlerin tarafındaydı: "Her şey birer reklama dönüştü, akışımız takip etmediğimiz hesapların paylaşımlarıyla dolu."
https://tr.sputniknews.com/20220722/instagramda-yeni-donem-15-dakikadan-kisa-videolar-reels-olacak-1059008550.html
https://tr.sputniknews.com/20220727/kim-kardashian-ve-kylie-jenner-tepkili-instagrami-tiktok-degil-yeniden-instagram-yapin-1059184493.html
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instagram, meta, adam mosseri, kylie jenner, tiktok, kim kardashian
TikTok'laşmakla eleştirilen Instagram'dan geri adım
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Gelirinde ilk kez düşüş açıklayan Meta'ya bağlı ve 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, fotoğraf uygulaması olmaktan çıkıp iyice video paylaşım platformu TikTok'a benzediği yönündeki artan eleştirilen karşısında çark etti.
Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi TV ünlülerinin de büyük tepki gösterdiği Instagram paylaşımların tam ekran gösterilmesi gibi test edilen bazı özellikleri geri alacaklarını duyurdu. Kullanıcıların ana sayfasının hiç takip etmedikleri hesapların videolarıyla dolup taşmasına yol açan algoritma değişikliğinde de aceleci davranılmayacak.
Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, Platformer sitesine verdiği demeçte, "Risk aldığımıza memnunum. Arada bir başarısız olmuyorsak yeterince büyük düşünmüyoruz ya da cesur davranmıyoruz demektir" ifadelerini kullandı. Bu tepkilerden ders çıkaracaklarını söyleyen ve kullanıcı verilerinin kötüye gittiğini belirten Mosseri yeni fikirlerle döneceklerinin de altını çizdi.
361 milyon takipçiyle Instagram'ın en çok takip edilen üçüncü hesabı olan Kylie Jenner ile yedinci sıradaki kız kardeşi Kim Kardashian (326 milyon takipçi) 'Instagram'ı yeniden Instagram yapın' çağrısı yapmıştı.
The Daily Show sunucusu Trevor Noah da değişiklikleri eleştirenlerin tarafındaydı: "Her şey birer reklama dönüştü, akışımız takip etmediğimiz hesapların paylaşımlarıyla dolu."