https://tr.sputniknews.com/20220729/tiktoklasmakla-elestirilen-instagramdan-geri-adim-1059262837.html

TikTok'laşmakla eleştirilen Instagram'dan geri adım

TikTok'laşmakla eleştirilen Instagram'dan geri adım

Gelirinde ilk kez düşüş açıklayan Meta'ya bağlı ve 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, fotoğraf uygulaması olmaktan çıkıp... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T09:52+0300

2022-07-29T09:52+0300

2022-07-29T09:52+0300

yaşam

instagram

meta

adam mosseri

kylie jenner

tiktok

kim kardashian

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Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi TV ünlülerinin de büyük tepki gösterdiği Instagram paylaşımların tam ekran gösterilmesi gibi test edilen bazı özellikleri geri alacaklarını duyurdu. Kullanıcıların ana sayfasının hiç takip etmedikleri hesapların videolarıyla dolup taşmasına yol açan algoritma değişikliğinde de aceleci davranılmayacak. Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, Platformer sitesine verdiği demeçte, "Risk aldığımıza memnunum. Arada bir başarısız olmuyorsak yeterince büyük düşünmüyoruz ya da cesur davranmıyoruz demektir" ifadelerini kullandı. Bu tepkilerden ders çıkaracaklarını söyleyen ve kullanıcı verilerinin kötüye gittiğini belirten Mosseri yeni fikirlerle döneceklerinin de altını çizdi. 361 milyon takipçiyle Instagram'ın en çok takip edilen üçüncü hesabı olan Kylie Jenner ile yedinci sıradaki kız kardeşi Kim Kardashian (326 milyon takipçi) 'Instagram'ı yeniden Instagram yapın' çağrısı yapmıştı. The Daily Show sunucusu Trevor Noah da değişiklikleri eleştirenlerin tarafındaydı: "Her şey birer reklama dönüştü, akışımız takip etmediğimiz hesapların paylaşımlarıyla dolu."

https://tr.sputniknews.com/20220722/instagramda-yeni-donem-15-dakikadan-kisa-videolar-reels-olacak-1059008550.html

https://tr.sputniknews.com/20220727/kim-kardashian-ve-kylie-jenner-tepkili-instagrami-tiktok-degil-yeniden-instagram-yapin-1059184493.html

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instagram, meta, adam mosseri, kylie jenner, tiktok, kim kardashian