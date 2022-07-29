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https://tr.sputniknews.com/20220729/trumptan-trans-sporcu-yasagina-destek-cinsiyet-degistirmis-lebronun-kadin-takiminda-oynamasi-gibi-1059272324.html
Trump'tan trans sporcu yasağına destek: Cinsiyet değiştirmiş LeBron'un kadın takımında oynaması gibi
Trump'tan trans sporcu yasağına destek: Cinsiyet değiştirmiş LeBron'un kadın takımında oynaması gibi
2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağının işaretlerini veren Trump, kadın sporlarında transların olmasını, kuracağı kadın basketbol takımında... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T14:19+0300
2022-07-29T14:36+0300
dünya
abd
donald trump
lebron james
michael jordan
trans
lgbt
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Transseksüel sporcuları kadın yarışlarından men etme furyasının hararetlendirdiği cinsiyet kimliği tartışmasına müdahil olan önceki ABD Başkanı Donald Trump, haftasonunda Florida'da gençlere hitabında "Biz iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" demesi, hatta 'LGBT'lerin gençleri eğitmemesi gerektiğini' savunmasının ardından meselenin peşini bırakmadı. 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağının işaretlerini veren Trump, Washington DC'deki Önce Amerika Politika Enstitüsü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada biyolojik erkeklerin sporda kadınlara karşı rekabet etmesini yasaklamaya çalışacağını belirtti."Erkeklerin kadın sporu yapmasına izin vermemeliyiz. Bu kadınlara çok büyük saygısızlık" sözleri alkışlarla karşılanan Cumhuriyetçi 45. Başkan, tüm danışmanlarının kendisine "Bu çok tartışmalı, bunu söylemeyin" telkininde bulunduğunu belirterek "İşte söyledim, iyi bir zaman olabileceğini düşündüm. Bu da bana bütün gecenin en büyük elini kazandırdı" dedi. "Bunu değiştirmeliyiz ve hakkında konuşulması uygun bir konu haline getirmeliyiz" diye ekledi.Bu kez tezini hipotetik örnekle de savunan Trump, kadın sporlarında transların olmasını, kuracağı kadın basketbol takımında oynaması için NBA efsanesi LeBron James'ten kendini kadın olarak tanımlamasını istemesiyle kıyasladı. Başkanlığı döneminde kendisini en çok eleştiren isimlerden biri olan 'Kral' James'i örnek göstermeyi tercih eden Trump, şöyle konuştu:"Tarihteki en büyük kadın basketbol takımı koçu olurdum. LeBron James hayranı kesinlikle değilim, LeBron James'i sevmem, Michael Jordan'ı daha çok beğenirim. Ama gidip LeBron James'e derim ki, 'LeBron hayatında hiç kadın olmayı istediğin oldu mu? Çünkü senden istediğim, kurmakta olduğum takımın yıldızı olman... Benim takım asla kaybetmezdi, benim takımın yanına 70 sayı bile yaklaşamazlardı."Gözlemcilere göre ağırlık kaldırmakta zorlanıyormuş gibi gibi hareketler yaparak trans haltercilerle da alay eden Trump, daha önce Ivy League erkek takımında yarışan ancak geçen sezon kadın takımına geçen Yeni Zelandalı trans halterci Laurel Hubbard ve UPenn yüzücüsü Lia Thomas'a da adlarını anmadan atıfta bulundu.45. Başkan, daha önce de LA Lakers forması giyen basketbol ikonunun kadın sporlarında yarışmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmesine yönelik açıklamalar yapmış, bu haftabaşında "LeBron James o ameliyatı olmaya karar verseydi sahada nasıl olurdu" sorusunu yöneltmişti. James şimdilik yanıt vermemek suretiyle en azından Trump'ın cinsiyetçi tuzağına düşmemiş görünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/trump-iki-cinsiyete-inaniyoruz-yalnizca-erkekler-ve-kadinlar-vardir-1059104429.html
https://tr.sputniknews.com/20220627/boris-johnson-trans-sporcu-tartismasina-can-simidi-gibi-sarildi-erkek-olmadan-penisle-dogulmaz-1058013718.html
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abd, donald trump, lebron james, michael jordan, trans, lgbt

Trump'tan trans sporcu yasağına destek: Cinsiyet değiştirmiş LeBron'un kadın takımında oynaması gibi

14:19 29.07.2022 (güncellendi: 14:36 29.07.2022)
© Fotoğraf : Facebook/America First Policy Institute45. ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki Önce Amerika Politika Enstitüsü Zirvesi'nde konuşurken
45. ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki Önce Amerika Politika Enstitüsü Zirvesi'nde konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Fotoğraf : Facebook/America First Policy Institute
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2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağının işaretlerini veren Trump, kadın sporlarında transların olmasını, kuracağı kadın basketbol takımında oynaması için NBA efsanesi LeBron James'ten kendini kadın olarak tanımlamasını istemesiyle kıyasladı.
Transseksüel sporcuları kadın yarışlarından men etme furyasının hararetlendirdiği cinsiyet kimliği tartışmasına müdahil olan önceki ABD Başkanı Donald Trump, haftasonunda Florida'da gençlere hitabında "Biz iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" demesi, hatta 'LGBT'lerin gençleri eğitmemesi gerektiğini' savunmasının ardından meselenin peşini bırakmadı.
2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağının işaretlerini veren Trump, Washington DC'deki Önce Amerika Politika Enstitüsü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada biyolojik erkeklerin sporda kadınlara karşı rekabet etmesini yasaklamaya çalışacağını belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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Trump: İki cinsiyete inanıyoruz, yalnızca erkekler ve kadınlar vardır
25 Temmuz, 12:39
"Erkeklerin kadın sporu yapmasına izin vermemeliyiz. Bu kadınlara çok büyük saygısızlık" sözleri alkışlarla karşılanan Cumhuriyetçi 45. Başkan, tüm danışmanlarının kendisine "Bu çok tartışmalı, bunu söylemeyin" telkininde bulunduğunu belirterek "İşte söyledim, iyi bir zaman olabileceğini düşündüm. Bu da bana bütün gecenin en büyük elini kazandırdı" dedi. "Bunu değiştirmeliyiz ve hakkında konuşulması uygun bir konu haline getirmeliyiz" diye ekledi.
Bu kez tezini hipotetik örnekle de savunan Trump, kadın sporlarında transların olmasını, kuracağı kadın basketbol takımında oynaması için NBA efsanesi LeBron James'ten kendini kadın olarak tanımlamasını istemesiyle kıyasladı.
Başkanlığı döneminde kendisini en çok eleştiren isimlerden biri olan 'Kral' James'i örnek göstermeyi tercih eden Trump, şöyle konuştu:
"Tarihteki en büyük kadın basketbol takımı koçu olurdum. LeBron James hayranı kesinlikle değilim, LeBron James'i sevmem, Michael Jordan'ı daha çok beğenirim. Ama gidip LeBron James'e derim ki, 'LeBron hayatında hiç kadın olmayı istediğin oldu mu? Çünkü senden istediğim, kurmakta olduğum takımın yıldızı olman... Benim takım asla kaybetmezdi, benim takımın yanına 70 sayı bile yaklaşamazlardı."
Gözlemcilere göre ağırlık kaldırmakta zorlanıyormuş gibi gibi hareketler yaparak trans haltercilerle da alay eden Trump, daha önce Ivy League erkek takımında yarışan ancak geçen sezon kadın takımına geçen Yeni Zelandalı trans halterci Laurel Hubbard ve UPenn yüzücüsü Lia Thomas'a da adlarını anmadan atıfta bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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Boris Johnson, trans sporcu tartışmasına can simidi gibi sarıldı: Erkek olmadan penisle doğulmaz
27 Haziran , 22:55
45. Başkan, daha önce de LA Lakers forması giyen basketbol ikonunun kadın sporlarında yarışmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmesine yönelik açıklamalar yapmış, bu haftabaşında "LeBron James o ameliyatı olmaya karar verseydi sahada nasıl olurdu" sorusunu yöneltmişti. James şimdilik yanıt vermemek suretiyle en azından Trump'ın cinsiyetçi tuzağına düşmemiş görünüyor.
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