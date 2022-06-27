https://tr.sputniknews.com/20220627/boris-johnson-trans-sporcu-tartismasina-can-simidi-gibi-sarildi-erkek-olmadan-penisle-dogulmaz-1058013718.html

Boris Johnson, trans sporcu tartışmasına can simidi gibi sarıldı: Erkek olmadan penisle doğulmaz

Boris Johnson, trans sporcu tartışmasına can simidi gibi sarıldı: Erkek olmadan penisle doğulmaz

Dünyanın ve Britanya'nın krizlerle çalkalandığı dönemde gazetecilerin trans sporcu tartışmasıyla ilgili soru yağmuruna tuttukları Başbakan Boris Johnson... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:55+0300

2022-06-27T22:55+0300

2022-06-27T23:14+0300

dünya

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057784311_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_75d1901264d7b1c70142a9eb4221480c.jpg

En sıkı pandemi kapanması emrettiği dönemde başbakanlıkta tam gaz parti vermekle (partygate) meşgul olduğunun ortaya çıkmasıyla koltuğu kaybetmenin eşiğine gelen, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtıp Moskova ile barış anlaşmasından uzak tutmaya uğraşan, Rusya yaptırımları yüzünden rekor yükseklikte enerji ve gıda fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona neden olan, Ruanda'ya düzensiz göçmen göndermesi AİHM kararıyla durdurulan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) yeni bir uzmanlık alanı ortaya çıktı. Cinsiyet kimliği tartışmasına müdahil olan BoJo, uluslararası su sporları federasyonu FINA'nın transseksüel sporcuları kadın yarışmalarından men etme kararına destek çıktı.FINA'nın trans sporcuların yalnızca erkek ergenliğini yaşamamışlarsa, yani 12 yaşından evvel cinsiyet değiştirdilerse kadın yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklarına dair tartışmalı kararına yaslanan Britanya Başbakanı, 'kadın ile trans kadının aynı olmadığı, kişinin penisle doğmuşsa kadın olmasına imkan bulunmadığı, illa erkek olması gerektiği' mesajını verdi. Başbakan'ın trans sporcuların kadın yarışmalarından dışlanmasına desteğini açıklamasına koşut, Muhafazakar Parti hükümeti de yasağı hayata geçirmeleri için spor organlarına baskı uygulamakla meşgul. Kültür Bakanı Nadine Dorries, yarın spor organlarının başkanlarıyla toplantı düzenleyerek, kararın izinden gitmelerini talep ettiğini 'açık ve net şekilde' bildirecek.Öncesinde gazetecilerin FINA'nın kararıyla ilgili sorularını "Ayrıntılı olarak incelemedim, ama muhalefet etmek için bir neden göremiyorum" diye yanıtlayan BoJo, kararın özetinin hatırlatılması üzerine "Benim daha önce söylediklerime uyuyor" dedi. Anatomi ve cinsiyetle ilgili tartışma kapsamında bir kadının penisle doğup doğamayacağı sorulduğunda, "Erkek olmadan penisle doğulmaz" yanıtını veren BoJo, "Benim görüşüm budur" diye ekledi. Düzensiz göçmenleri uçağa koyup göndermek için anlaşma yaptığı Ruanda'yı ziyaretinde gazetecilere konuşan Britanya Başbakanı, kadın olmakla trans kadın olmak arasında fark olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda duraksayıp "Evet" dedi.Ardından "Bakın bir toplum olarak diğer herkese karşı olabildiğince anlayışlı olmamız çok ama çok önemli. Ben her zaman bundan yana oldum" diye ekleyen BoJo, şunları söyledi:“Cinsellik meselelerinden toplumsal cinsiyet meselelerine geçmeye başladığınızda, belirli sorunları gündeme getirmeye başlarsınız. Sanırım geçmişte sahip olduğum üç endişeden bahsetmiştim: (Britanya'da 16 yaş altı çocukların kendi bedenleri üzerindeki tıbbi uygulama ve tedavilere onay verip veremeyeceğini belirlemek üzere oluşturulan) Gillick ehliyeti alma yaşı, kadınlar için güvenli alanlar sorunu ve spor müsabakalarında karşılaşılan zorluklar. Bunların hepsi çok zor sorunlar ve çok, çok hassas olmalısınız."LGBT örgütü Stonewall, Başbakan'ın tartışmaya müdahil olma tarzını eleştirerek, asıl derdinin dikkatleri içinde bulunduğu siyasi skandallardan ve ekonomik krizden başka yöne çekmek olduğunu belirtti.Örgütün kampanya direktör yardımcısı Sasha Misra "Ulusun tartışması gereken asıl soru şu: Pek çok ulusal kriz yaşadığımız dönemde, gazeteciler neden bunları bir kenara bırakıp Başbakan'a küçük, savunmasız bir azınlık hakkında sorular sorarak değerli röportaj zamanını boşa harcıyor" diyerek ekledi:“Halkın çoğunluğunun aileleri, arkadaşları ve komşuları olan translara destekleyici ve şefkatli olduğunu biliyoruz."“Medyada bu tür haberlerle elde edilen tek şey, transların günlük yaşamlarında kendilerini daha az güvende hissetmeleri ve halkın günlük acil siyasi meseleler hakkında hükümetten haber alma fırsatının azalmasıdır.""Başbakan dikkati dağıtmaktan memnun olabilir, ancak trans karşıtı konuşmaların oy kazandıracağını düşünerek kendini aldatmamalı."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson