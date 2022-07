https://tr.sputniknews.com/20220729/yatirimlarda-avrupa-birincisi-turkiyedeki-oyun-sektoru-neyi-dogru-yapiyor-1059267545.html

Yatırımlarda Avrupa birincisi: Türkiye’deki oyun sektörü neyi doğru yapıyor?

Yatırımlarda Avrupa birincisi: Türkiye’deki oyun sektörü neyi doğru yapıyor?

2022 yılında Türkiye'de yapılan yatırımların dörtte birine sahip olan oyun sektörünün geleceğini ve neyi doğru yaptığını Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T11:49+0300

2022-07-29T11:49+0300

2022-07-29T11:49+0300

görüş

türkiye

oyun

yatırım

avrupa

ozan aydemir

espor

bilgisayar

metaverse

bilgisayar oyunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059267249_0:27:633:383_1920x0_80_0_0_56506094ae3a1f170117dc7d253f3f02.jpg

2021 yılında 266 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörü, bu yılın ilk yarısında geçen senenin toplamını aştı. startups.watch'ın ‘Turkish startup ecosystem 2022 H1 report’ adlı raporuna göre, 2022’in ilk 6 ayında 333 milyon dolarla Avrupa’da en çok yatırım alan Türk oyun sektörünü, 158 milyon dolar ile İngiltere takip ediyor. Oyun sektöründe en yüksek yatırımı alan girişimler 255 milyon dolar ile Dream Games, 55 milyon dolar ile Spyke Games ve 10 milyon dolar ile metaverse oyunu Angelic şeklinde sıralandı.Türkiye’de oyun sektörünün aldığı yatırımları, bu sektörün geleceğini ve yapılması gerekenleri Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir, Sputnik’e anlattı.‘En büyük sorunumuz globaldeki gibi enflasyon ve maalesef TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı’Sektörün mevcut durumda 2021’i yatırım anlamında geçtiğini vurgulayan Aydemir, en büyük sorunun döviz kurlarındaki dengesizlik ve enflasyon olduğu görüşünde:‘Yeni mobil stüdyoları kuruluyor ve kurulmaya devam edecek ki bu da yeni yatırım süreçlerine de işaret ediyor’Oyuncuların mobil oyunu tercih ettiğini belirten Aydemir, bu ilginin yılın devamında da süreceğini “AAA kalite PC oyunları, konsol oyunları, hatta konsollar ve PC’lerin yüksek fiyatları nedeniyle oyuncuların büyük çoğunluğu mobil oyunu tercih ediyor. Yılın ikinci yarısında ise, çok ekstrem bir durum şu an için gözükmüyor, mobil oyunlara olan ilgi devam edecek, yeni mobil stüdyoları kuruluyor ve kurulmaya devam edecek ki bu da yeni yatırım süreçlerine de işaret ediyor. Yeni oyunların Türkiye’ye yatırımları devam ediyor. Ülkemizin coğrafi konumu ve oyuncu potansiyeli bizi her zaman bir adım öne taşıyor” şeklinde ifade etti.‘Türkiye oyun piyasasında henüz gerilemenin bir işareti yok’Aydemir, geçen senenin sorunlarının etkisinin hala devam ettiğine işaret ederek “Geçen senelerde yaşanan çip krizi ve özellikle konsollardaki tedarik, lojistik problemleri, PC’de üst kalite dediğimiz AAA oyunların çıkışının ertelenmesi ya da geç çıkması gibi temel bazı etkenler bu sene de kısmen de olsa kendini hissettiriyor. Bunların üstüne enflasyon ve resesyon etkileri ve maalesef hiç görmek istemediğimiz Ukrayna-Rusya savaşı da eklenince, pandemi ile gerçekleşen oyun sektörünün büyük genişlemesi globalde en azından 2022’nin ilk yarısında biraz daha yavaşlamış, olağan büyüme hızına dönmüş gözüküyor. Türkiye oyun piyasasında henüz böylesine bir gerilemenin bir işareti yok, sene sonuna doğru daha net konuşabiliriz çünkü 2021’deki gibi sene sonunda bir hızlanma yaşanabilir” dedi.En büyük eksiklik ne?Eğitim sisteminin oyun geliştirmeye öncelik verecek adımlar atması gerektiğini ifade eden Aydemir, sektörün sorunlarını şu şekilde sıraladı:Hayal edilen Metaverse’ün henüz oluşturulmadığına dikkat çeken Aydemir, “Bu kavramı gerçekten boş ve markalara bir yararı olmayan işlerle sunan firmalar umarım kısa zaman içinde temizlenir ve markalar da zarar görmeden bir an önce bilinçlenerek bilir kişilerle çalışır” ifadelerini kullandı.Türkiye’deki oyun sektörünün yatırım almasının sebebi ne?Yerli şirketlerin küresel yatırımcıların ‘radarına’ uzun zaman önce girdiğinin altını çizen Aydemir, yaratıcı fikirlerin çıktığını vurguladı:Büyük oyun firmaları ile birlikte bağımsız yatırımcıların da ilgisini çektiğini belirten Aydemir “Metaverse kavramı ile dev oyun firmaları, büyük yatırımlar yaparak daha ufak çaplı oyun firmalarını ve oyunlarını kendi bünyelerine dâhil ediyor. Bu da ülkemizdeki yeni kurulan ya da halihazırda faaliyetlerine devam eden oyun yazılımcıları için çok güzel fırsatlar doğuruyor. Sadece büyük oyun firmaları da değil, teknoloji şirketleri, bağımsız yatırımcılar ya da gruplar oyun sektöründeki ışığı görmüş durumdalar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde yatırımların devam etmesi de kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.‘Birçok oyun firması Türkiye’ye yatırım yaparken sadece burayı değil çevresindeki ekosistemi de düşünerek yapıyor’Türkiye’de oyun oynayanların sayısının 40 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Aydemir “Coğrafi konumumuz gereği de birçok kültüre yakınız, Avrupa, Ortadoğu tam ortasında olan bir ülke olarak birçok oyun firması Türkiye’ye yatırım yaparken sadece burayı değil çevresindeki ekosistemi de düşünerek yapıyor. Burayı merkez baz alıp buradan yayılım sağlıyorlar. Bu da bizim bölgesel avantajımız. Genç ve oyuncu nüfus sektörün büyümesindeki en büyük paya sahip. Kimi eğlenmek için, kimi oyunlardaki hikayeler, kahramanlar veya farklı görsel dünyaları görmek için, kimi rekabet kimi arkadaşlık ve sosyal ortam için, kimisi hobi olarak kimisi de profesyonel ya da profesyonel olma hayali ile birçok farklı nedenlerden dolayı oyun oynuyor” diye sözlerine son verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

türkiye, oyun, yatırım, avrupa, ozan aydemir, espor, bilgisayar, metaverse, bilgisayar oyunu