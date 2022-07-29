Yatırımlarda Avrupa birincisi: Türkiye’deki oyun sektörü neyi doğru yapıyor?
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2022 yılında Türkiye'de yapılan yatırımların dörtte birine sahip olan oyun sektörünün geleceğini ve neyi doğru yaptığını Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir değerlendirdi. Aydemir’e göre, yazılım, yaratıcılık ve hızlı çözümler üretebilme konusunda Türk şirketler dünyada ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede.
2021 yılında 266 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörü, bu yılın ilk yarısında geçen senenin toplamını aştı. startups.watch'ın ‘Turkish startup ecosystem 2022 H1 report’ adlı raporuna göre, 2022’in ilk 6 ayında 333 milyon dolarla Avrupa’da en çok yatırım alan Türk oyun sektörünü, 158 milyon dolar ile İngiltere takip ediyor. Oyun sektöründe en yüksek yatırımı alan girişimler 255 milyon dolar ile Dream Games, 55 milyon dolar ile Spyke Games ve 10 milyon dolar ile metaverse oyunu Angelic şeklinde sıralandı.
Türkiye’de oyun sektörünün aldığı yatırımları, bu sektörün geleceğini ve yapılması gerekenleri Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir, Sputnik’e anlattı.
‘En büyük sorunumuz globaldeki gibi enflasyon ve maalesef TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı’
Sektörün mevcut durumda 2021’i yatırım anlamında geçtiğini vurgulayan Aydemir, en büyük sorunun döviz kurlarındaki dengesizlik ve enflasyon olduğu görüşünde:
“Blockchain tabanlı oyunların gelişim süreçleri de hızlanmaya başladı, bu oyunlar özelinde 2022 sonu veya 2023’te daha net ve somut adımlar göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye’deki oyuncu kitlesi oldukça fazla ve oyun oynama alışkanlığımız azalmıyor. En büyük sorunumuz globaldeki gibi enflasyon ve maalesef TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı. Dolar yükseldikçe, oyun fiyatları da otomatik olarak artıyor ve bir konsol oyununa yüksek meblağlar ödemek zorunda kalıyoruz. Bu durum, pek çok açıdan oyuncuları oldukça zorluyor.”
‘Yeni mobil stüdyoları kuruluyor ve kurulmaya devam edecek ki bu da yeni yatırım süreçlerine de işaret ediyor’
Oyuncuların mobil oyunu tercih ettiğini belirten Aydemir, bu ilginin yılın devamında da süreceğini “AAA kalite PC oyunları, konsol oyunları, hatta konsollar ve PC’lerin yüksek fiyatları nedeniyle oyuncuların büyük çoğunluğu mobil oyunu tercih ediyor. Yılın ikinci yarısında ise, çok ekstrem bir durum şu an için gözükmüyor, mobil oyunlara olan ilgi devam edecek, yeni mobil stüdyoları kuruluyor ve kurulmaya devam edecek ki bu da yeni yatırım süreçlerine de işaret ediyor. Yeni oyunların Türkiye’ye yatırımları devam ediyor. Ülkemizin coğrafi konumu ve oyuncu potansiyeli bizi her zaman bir adım öne taşıyor” şeklinde ifade etti.
‘Türkiye oyun piyasasında henüz gerilemenin bir işareti yok’
Aydemir, geçen senenin sorunlarının etkisinin hala devam ettiğine işaret ederek “Geçen senelerde yaşanan çip krizi ve özellikle konsollardaki tedarik, lojistik problemleri, PC’de üst kalite dediğimiz AAA oyunların çıkışının ertelenmesi ya da geç çıkması gibi temel bazı etkenler bu sene de kısmen de olsa kendini hissettiriyor. Bunların üstüne enflasyon ve resesyon etkileri ve maalesef hiç görmek istemediğimiz Ukrayna-Rusya savaşı da eklenince, pandemi ile gerçekleşen oyun sektörünün büyük genişlemesi globalde en azından 2022’nin ilk yarısında biraz daha yavaşlamış, olağan büyüme hızına dönmüş gözüküyor. Türkiye oyun piyasasında henüz böylesine bir gerilemenin bir işareti yok, sene sonuna doğru daha net konuşabiliriz çünkü 2021’deki gibi sene sonunda bir hızlanma yaşanabilir” dedi.
En büyük eksiklik ne?
Eğitim sisteminin oyun geliştirmeye öncelik verecek adımlar atması gerektiğini ifade eden Aydemir, sektörün sorunlarını şu şekilde sıraladı:
“Bence en büyük eksik şu an için kalifiye elemanın azlığı. Evet, gençlerimiz gümbür gümbür geliyor ve çok yetenekliler ama özellikle eğitim sistemimizde oyun sektörüne daha çok ağırlık verilirse geleceği en parlak olan bu sektörde çok büyük isimler çıkaracağımıza eminim. Yazılımcı, tasarımcı, oyun mekanikleri, hukuk, pazarlama, kurgu gibi sektörün içinde yer alabileceğiniz onlarca alan var. Umarım kısa zaman için eğitim sistemimizde bu alanlar için dersler, bölümler açılır. O zaman çok daha bilinçli ve bilgilerle dolu bir yeni kuşak gelecektir. Bir diğer konu da genel olarak bilgi eksikliği, kirliliği ve bunu bence kötüye kullanmak isteyen bazı kişiler, firmalar diyelim. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg’in 28 Ekim 2021’de yaptığı açıklamalardan sonra Metaverse’in bir anda popülerlik kazandı. İlk olarak 90’larda bilim kurgu romanlarında ortaya atılan Metaverse ile ilgili inanılmaz düzeyde büyük bir bilgi kirliliği var. Özellikle Türkiye’de yanlış anlama ya da bu akıllara kazınmaya çalışılan Metaverse kavramını yanlış algılatarak farklı işlerle haksız kazanç elde etme düşüncesi gözleniyor.”
Hayal edilen Metaverse’ün henüz oluşturulmadığına dikkat çeken Aydemir, “Bu kavramı gerçekten boş ve markalara bir yararı olmayan işlerle sunan firmalar umarım kısa zaman içinde temizlenir ve markalar da zarar görmeden bir an önce bilinçlenerek bilir kişilerle çalışır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki oyun sektörünün yatırım almasının sebebi ne?
Yerli şirketlerin küresel yatırımcıların ‘radarına’ uzun zaman önce girdiğinin altını çizen Aydemir, yaratıcı fikirlerin çıktığını vurguladı:
“Bunu çok içtenlikle söylüyorum; gençlerimiz bence pırlanta gibi. Çok zeki bir milletiz, kıvrak zekâmız, yaratıcılığımız muhteşem. Genç nesil bu nesilden nesile geçen özelliklerimiz çok iyi kullanıyor. Yaratıcı projeler, globalde başarılı olabilecek fikirler çıkarıyorlar. Bu özelliklerimizin altını çizerek söylüyorum yatırımların yükselmesinde bence etkisi büyük. Yerli şirketler küresel yatırımcıların radarına zaten uzun zaman önce girmişti. Yazılım, yaratıcılık ve hızlı çözümler üretebilme konusunda Türk şirketler, dünyada da ihtiyaçları yeterince karşılayacak kapasitedeler. Son rakamlara göre Google Play'de 158 bin 096 oyun yayıncısı arasında 2 bin 636'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Ve 424 bin 964 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 890'dan fazla oyun var. 2020'de bu rakam 8 bin 055’ydi. Oyun sektörünün en büyük sermayelerinden biri de, gelişmeleri günden güne takip eden ve kendini son teknoloji ile bezemiş insan kaynağı.”
Büyük oyun firmaları ile birlikte bağımsız yatırımcıların da ilgisini çektiğini belirten Aydemir “Metaverse kavramı ile dev oyun firmaları, büyük yatırımlar yaparak daha ufak çaplı oyun firmalarını ve oyunlarını kendi bünyelerine dâhil ediyor. Bu da ülkemizdeki yeni kurulan ya da halihazırda faaliyetlerine devam eden oyun yazılımcıları için çok güzel fırsatlar doğuruyor. Sadece büyük oyun firmaları da değil, teknoloji şirketleri, bağımsız yatırımcılar ya da gruplar oyun sektöründeki ışığı görmüş durumdalar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde yatırımların devam etmesi de kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.
‘Birçok oyun firması Türkiye’ye yatırım yaparken sadece burayı değil çevresindeki ekosistemi de düşünerek yapıyor’
Türkiye’de oyun oynayanların sayısının 40 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Aydemir “Coğrafi konumumuz gereği de birçok kültüre yakınız, Avrupa, Ortadoğu tam ortasında olan bir ülke olarak birçok oyun firması Türkiye’ye yatırım yaparken sadece burayı değil çevresindeki ekosistemi de düşünerek yapıyor. Burayı merkez baz alıp buradan yayılım sağlıyorlar. Bu da bizim bölgesel avantajımız. Genç ve oyuncu nüfus sektörün büyümesindeki en büyük paya sahip. Kimi eğlenmek için, kimi oyunlardaki hikayeler, kahramanlar veya farklı görsel dünyaları görmek için, kimi rekabet kimi arkadaşlık ve sosyal ortam için, kimisi hobi olarak kimisi de profesyonel ya da profesyonel olma hayali ile birçok farklı nedenlerden dolayı oyun oynuyor” diye sözlerine son verdi.