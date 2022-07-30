https://tr.sputniknews.com/20220730/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-1059308167.html
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T10:07+0300
2022-07-30T10:07+0300
2022-07-30T10:07+0300
ekonomi
abd
petrol
sondaj
wti petrolü
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı. Perşembe gününü 101.83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103.59 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98.16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96.42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-stratejik-petrol-rezervinden-20-milyon-ilave-varil-satacak-1059171928.html
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abd, petrol, sondaj, wti petrolü
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.
Perşembe gününü 101.83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103.59 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98.16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96.42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.