Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220730/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-1059308167.html
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T10:07+0300
2022-07-30T10:07+0300
ekonomi
abd
petrol
sondaj
wti petrolü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055168007_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_2567608dee02dc4c5e865f4776cfe428.jpg
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı. Perşembe gününü 101.83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103.59 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98.16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96.42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-stratejik-petrol-rezervinden-20-milyon-ilave-varil-satacak-1059171928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055168007_103:0:2548:1834_1920x0_80_0_0_000ee364848a579d5436382acb9aa892.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, petrol, sondaj, wti petrolü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

10:07 30.07.2022
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
Abone olTelegram
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.
Perşembe gününü 101.83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103.59 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98.16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96.42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
EKONOMİ
ABD, Stratejik Petrol Rezervi'nden 20 milyon ilave varil satacak
26 Temmuz, 22:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала