https://tr.sputniknews.com/20220730/amerikalilar-yakinda-sekerleme-ve-cikolatanin-yetmeyecegi-konusunda-uyarildi-1059322028.html

Amerikalılar yakında şekerleme ve çikolatanın yetmeyeceği konusunda uyarıldı

Amerikalılar yakında şekerleme ve çikolatanın yetmeyeceği konusunda uyarıldı

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan ABD merkezli Hershey şirketinin CEO'su, Amerikalıları olası şekerleme ve çikolata kıtlığı konusunda... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T21:39+0300

2022-07-30T21:39+0300

2022-07-30T21:39+0300

dünya

abd

hershey's

çikolata

şekerleme

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ABC News televizyonu, Hershey CEO'su Michel Buck'ın şirketlerinin yakında yoğun talebe karşılık veremeyeceği konusunda uyardığını aktardı.Buck'ın “Talepleri tam olarak karşılayabilecek durumda değiliz” sözlerine yer veren ABC News, bunun nedenini Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak başta kakao olmak üzere çeşitli malzeme ve ekipmanların sevkiyatında yaşanan sorunlar olarak açıkladı.

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abd, hershey's, çikolata, şekerleme