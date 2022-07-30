https://tr.sputniknews.com/20220730/amerikalilar-yakinda-sekerleme-ve-cikolatanin-yetmeyecegi-konusunda-uyarildi-1059322028.html
Amerikalılar yakında şekerleme ve çikolatanın yetmeyeceği konusunda uyarıldı
Amerikalılar yakında şekerleme ve çikolatanın yetmeyeceği konusunda uyarıldı
Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan ABD merkezli Hershey şirketinin CEO'su, Amerikalıları olası şekerleme ve çikolata kıtlığı konusunda... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T21:39+0300
2022-07-30T21:39+0300
2022-07-30T21:39+0300
dünya
abd
hershey's
çikolata
şekerleme
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ABC News televizyonu, Hershey CEO'su Michel Buck'ın şirketlerinin yakında yoğun talebe karşılık veremeyeceği konusunda uyardığını aktardı.Buck'ın “Talepleri tam olarak karşılayabilecek durumda değiliz” sözlerine yer veren ABC News, bunun nedenini Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak başta kakao olmak üzere çeşitli malzeme ve ekipmanların sevkiyatında yaşanan sorunlar olarak açıkladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, hershey's, çikolata, şekerleme
Amerikalılar yakında şekerleme ve çikolatanın yetmeyeceği konusunda uyarıldı
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Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan ABD merkezli Hershey şirketinin CEO'su, Amerikalıları olası şekerleme ve çikolata kıtlığı konusunda uyardı.
ABC News televizyonu, Hershey CEO'su Michel Buck'ın şirketlerinin yakında yoğun talebe karşılık veremeyeceği konusunda uyardığını aktardı.
Buck'ın “Talepleri tam olarak karşılayabilecek durumda değiliz” sözlerine yer veren ABC News, bunun nedenini Ukrayna’daki durumla bağlantılı olarak başta kakao olmak üzere çeşitli malzeme ve ekipmanların sevkiyatında yaşanan sorunlar olarak açıkladı.