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Diyarbakır’da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi
Diyarbakır’da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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silvan projesi
baraj
işçi
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Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı. Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/11-katta-boya-yapan-isciyi-tasiyan-halat-koptu-1059184225.html
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diyarbakır
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diyarbakır, silvan, silvan projesi, baraj, işçi, zehirlenme

Diyarbakır’da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

03:51 30.07.2022 (güncellendi: 03:52 30.07.2022)
© İHADiyarbakır’ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© İHA
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı.
Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi.
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