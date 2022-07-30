https://tr.sputniknews.com/20220730/elon-musktan-twittera-karsi-dava-1059304198.html
Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava
Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilmek için Twitter'a 'karşı dava' açtı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T02:24+0300
2022-07-30T02:24+0300
2022-07-30T02:24+0300
yaşam
elon musk
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dava
anlaşma
satın alma
delaware
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'a karşı dava açtığı haberi, Delaware Chancery Mahkemesi Hakimi Kathaleen St. Jude McCormick'in Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirlemesinden saatler sonra geldi.Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Şirket tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette Musk'ın, imzaladığı anlaşma 'artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği' için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarılmıştı.Şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının 'bahane' olduğu ve 'hiçbir dayanağının' olmadığı kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220730/twitter-elon-musk-davasinin-gorulecegi-tarih-belli-oldu-1059302703.html
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elon musk, twitter , dava, anlaşma, satın alma, delaware
Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilmek için Twitter'a 'karşı dava' açtı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'a karşı dava açtığı haberi, Delaware Chancery Mahkemesi Hakimi Kathaleen St. Jude McCormick'in Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirlemesinden saatler sonra geldi.
Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.
Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Şirket tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette Musk'ın, imzaladığı anlaşma 'artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği' için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarılmıştı.
Şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının 'bahane' olduğu ve 'hiçbir dayanağının' olmadığı kaydedilmişti.