https://tr.sputniknews.com/20220730/fransa-cumhurbaskani-macron-veliaht-prens-selman-ile-gorustu-1059303603.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; küresel ısınma... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T02:17+0300

2022-07-30T02:17+0300

2022-07-30T02:18+0300

dünya

muhammed bin selman

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

fransa

emmanuel macron

ukrayna krizi

enerji

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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; dün bir araya gelen Fransa lideri Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna krizi ve İran nükleer Anlaşması da ele alındı.Macron'un, özellikle Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin, 'enerji arzını' çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntı verilmezken Macron'un Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerine de değindiği kaydedildi.Macron'un, 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden 'sorumlu' tutulan Muhammed Bin Selman ile görüşmesi özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220726/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-yunanistana-resmi-ziyarette-bulundu-1059173522.html

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muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), fransa, emmanuel macron, ukrayna krizi, enerji