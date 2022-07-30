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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens Selman ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens Selman ile görüştü
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; küresel ısınma... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T02:17+0300
2022-07-30T02:18+0300
dünya
muhammed bin selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
fransa
emmanuel macron
ukrayna krizi
enerji
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; dün bir araya gelen Fransa lideri Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna krizi ve İran nükleer Anlaşması da ele alındı.Macron'un, özellikle Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin, 'enerji arzını' çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntı verilmezken Macron'un Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerine de değindiği kaydedildi.Macron'un, 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden 'sorumlu' tutulan Muhammed Bin Selman ile görüşmesi özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220726/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-yunanistana-resmi-ziyarette-bulundu-1059173522.html
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muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), fransa, emmanuel macron, ukrayna krizi, enerji

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens Selman ile görüştü

02:17 30.07.2022 (güncellendi: 02:18 30.07.2022)
© AAFransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; küresel ısınma, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşmasını ele aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; küresel ısınma, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşmasını ele aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; küresel ısınma, Ukrayna krizi ve İran nükleer anlaşmasını ele aldı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; dün bir araya gelen Fransa lideri Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.
Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna krizi ve İran nükleer Anlaşması da ele alındı.
Macron'un, özellikle Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin, 'enerji arzını' çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.
Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntı verilmezken Macron'un Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerine de değindiği kaydedildi.
Macron'un, 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden 'sorumlu' tutulan Muhammed Bin Selman ile görüşmesi özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu.
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